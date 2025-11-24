Son frère est porté disparu depuis 6 mois, il le retrouve... momifié sous son lit

Le corps momifié d'un homme a été retrouvé sous son lit par son propre frère. Récit.

Cela faisait 6 mois qu'il n'avait plus de nouvelles !

Au mois de juillet, un septuagénaire a fait une macabre découverte en retrouvant le corps momifié de son frère, porté disparu, au domicile de ce dernier. La rigidité cadavérique laissait alors supposer que le défunt était décédé depuis au moins le début de l'année 2025. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la dépouille, coincée sous un lit, n'a pas été retrouvée de suite, échappant ainsi à la vigilance des secours et des policiers qui avaient pourtant inspecté les lieux.

Il retrouve le corps momifié de son frère, sous un lit, 6 mois après sa disparition

Selon nos confrères du Progrès, la disparition de Jean-Louis, âgé de 73 ans, a été signalée en février dernier alors que l'intéressé n'avait plus donné signe de vie depuis plusieurs jours. À l'époque, les pompiers sont appelés par des proches et se rendent dans son appartement situé à Lyon (Rhône).

Après avoir fouillé le logement de fond en comble, ces derniers constatent que celui-ci est vide. Du moins, le croient-ils. Peu de temps après, la police passe également l'appartement au peigne fin et ne trouvent rien non plus.

Ne pouvant se résoudre à accepter cette disparition, Pierre, frère de la victime, décide alors de se rendre à son tour à l'appartement, mais il doit, lui aussi, se rendre à l'évidence. Il n'y a aucune trace de son frère qui semble s'être volatilisé.

La mort dans l'âme, Pierre commence peu à peu à se faire à l'idée que son frère a disparu, mais au mois de juillet, un incroyable coup de théâtre va relancer l'affaire. Des voisins lui signalent en effet qu'une forte odeur nauséabonde émane de l'appartement de Jean-Louis. Ni une, ni deux, Pierre décide donc de retourner sur les lieux et ce qu'il va découvrir va le bouleverser.

« L'odeur très prégnante venait de la chambre (...) J’ai pris mon courage à deux mains et j’ai dégagé ce qu’il y avait sur le matelas. J’ai tiré le lit qui était proche d’une bibliothèque écroulée. C’est là que j’ai aperçu deux jambes par terre. », a ainsi raconté le septuagénaire.

De nouveau rappelés sur place, les pompiers découvrent, cette fois, le corps momifié de Jean-Louis et annoncent la mauvaise nouvelle à Pierre.

Aujourd'hui inconsolable, ce dernier, qui a pu enterrer son frère en septembre, ne décolère pas et en veut beaucoup aux pompiers, coupables, à ses yeux, de ne pas avoir assez cherché le cadavre.