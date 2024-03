Un patient tombe de la table en pleine opération, l'hôpital donne une explication insensée

Le 7 mars 2024, à Montpellier, un patient sous anesthésie lors d’une opération a glissé de la table. La réaction de l’hôpital est surprenante…

Bruno Branchu, un homme retraité de 65 ans, n’a pas eu une bonne expérience de son passage au CHU de Montpellier ce 7 mars dernier. Et pour cause...



Crédit : iStock

Un accident sous anesthésie

Alors qu’il subissait une intervention pour une ponction lombaire effectuée sous anesthésie générale, l’homme aurait glissé de la table d’examen en pleine opération. Résultat : il s’est réveillé après cette intervention avec de vives douleurs au dos et de séquelles qui lui pourrissent la vie. Alors qu’il a appris qu’il était tombé de la table d’opération à son réveil, l’homme a déclaré qu’aujourd'hui, "les douleurs ont été multipliées par deux". Un triste constat.

L’attitude du CHU fait polémique

Comme le rapporte France Live, le patient souffrirait depuis cet incident de terribles douleurs au dos et à la jambe. À ce jour, il ne supporte pas la position allongée et doit dormir assis. Un terrible sort pour l’homme de 65 ans qui avait l’habitude de faire plus d’une heure de sport par jour.

Crédit : iStock

Malgré de nombreux examens, les médecins ne trouvent pas de solutions pour soigner ces douleurs : "On ne trouve rien. On ne sait pas", a confié Bruno Branchu. Pire encore, le CHU de Montpellier ne se serait même pas excusé pour cet accident. L’homme a confié à BFMTV : “Il n’y a même pas eu un appel derrière pour me dire ‘Excusez-nous’. Un truc humain... C'est dur…”.

Alors que l’accident s’est produit en début de mois de mars, l’hôpital n’a toujours pas indiqué au patient les causes réelles de sa chute. Une attitude déplorable de la part de l’établissement hospitalier.