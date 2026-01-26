Un enfant piétine à mort un canard, la police offre 5 000 dollars pour le retrouver

Aux États-Unis, la police de Floride recherche activement un jeune garçon ayant tué un canard sauvage.

Une scène glaçante, dont les images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Depuis quelques jours, la police de Fort Lauderdale, une ville située dans l’État de Floride (États-Unis), recherche un jeune garçon soupçonné d’avoir tué un canard dans la nature.

Comme le rapporte CBC News Miami, une enquête pour cruauté aggravée envers les animaux a été ouverte.

Un garçon piétine à mort un canard

Les faits se sont produits dimanche 18 janvier, dans le jardin d’un habitant. Sur les images de vidéosurveillance, on voit deux enfants train de poursuivre un canard sauvage dans une allée.

L’un d’eux réussit à attraper l’oiseau avant de le piétiner à mort. Selon nos confrères américains, le volatile aurait reçu sept coups de pied, ce qui lui a provoqué des blessures mortelles.

Ce mercredi 21 janvier, les autorités locales ont diffusé les images de la scène et lancé un appel à témoins pour identifier l’enfant. Les policiers comptent offrir une récompense de 5000 dollars (environ 4 250 euros) pour toute information menant à une arrestation.

Crédit Photo : iStock

« C’est de la cruauté »

À la suite de cet incident, des habitants du quartier ont fait un triste constat. Selon eux, la zone compte moins de canards que d’habitude. Les images montrant le garçonnet violenter l’animal ont choqué la population locale.

« C’est de la cruauté envers les animaux, d’autant plus que les canards sont protégés en Floride. Ils sont inoffensifs ! », a déclaré Ross Schmidt, un voisin.

De son côté, Tyler Sutter, un autre riverain, a qualifié cette scène de très « perturbante ». Une troisième personne blâme les parents de l’enfant, et sous-entend que celui-ci est peut-être victime de maltraitance.

« Je pense que l'enfant a peut-être été maltraité. C'est pourquoi il faut enquêter sur ses parents », a déclaré Jett, qui habite dans le quartier.

Avant d’ajouter :

« Je crois que c'est le plus important, parce que… je ne sais pas… il a peut-être été témoin de quelque chose de traumatisant qui l'aurait poussé à faire une chose pareille. Je n'ai pas de mots. C'est terrible ».

Crédit Photo : Getty Images

Peu après les faits, des patrouilles ont été effectuées dans le secteur. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ignorons si les forces de l’ordre ont retrouvé le garçon responsable de la mort du canard.