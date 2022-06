Un candidat du bac sort un melon en pleine épreuve, le récit épique du surveillant enflamme les réseaux sociaux

Mercredi 15 juin, une scène cocasse s’est déroulée dans un lycée : un candidat à l’examen du baccalauréat de philosophie a dégusté…un melon en pleine épreuve.

C’est bien connu : Twitter regorge d’anecdotes aussi drôles les unes que les autres. Mercredi 15 juin, un thread a particulièrement attiré l’attention des utilisateurs du célèbre réseau social.

L’élève au melon

Ce jour-là marquait le début de l’épreuve du bac de philosophie en France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la canicule était rendez-vous puisqu’un candidat a apporté un melon entier en plein examen, un bon moyen pour rester hydraté.

Crédit Photo : Istock

Témoin de la scène, un surveillant s’est emparé de son compte Twitter pour amuser ses abonnés : «Alors je croyais avoir tout vu pour les surveillances du bac, mais le candidat qui pose un melon complet sur table en début d’épreuve c’est une première», a-t-il indiqué dans un tweet aux alentours de huit heures du matin.

Alors je croyais avoir tout vu pour les surveillances du bac, mais le candidat qui pose un melon complet sur sa table en début d'épreuve c'est une première. — Denis Colombi (@Uneheuredepeine) June 15, 2022

Le récit a pris une tournure encore plus comique lorsque l’élève s’est armé d’un couteau en bois jetable pour découper le fruit. Sans surprise, cette technique peu conventionnelle a intrigué l’éducateur : «Il va galérer non pour ouvrir son melon?».

Non mais comment il va le manger ? Le truc n'est pas coupé ni rien. Ces 4h s'annoncent plus intéressantes que je ne l'aurais cru. — Denis Colombi (@Uneheuredepeine) June 15, 2022

Contre toute attente, le lycéen a relevé le défi avec une dextérité impressionnante : «La technique de découpe est admirable (…) Franchement, ça serait ça l’épreuve, je lui mettrais 20/20 direct».

Prévoyant, le bachelier a même utilisé un mouchoir pour essuyer le jus : «Nous vivons un moment historique», a plaisanté l’assistant d’éducation.

Il a un petit mouchoir pour éponger les petites gouttes de jus — Denis Colombi (@Uneheuredepeine) June 15, 2022

Nous vivons un moment historique mesdmas et messieurs — Denis Colombi (@Uneheuredepeine) June 15, 2022

Je suis sûr que c'est le genre de truc qui peut remonter jusqu'au conseil d'Etat — Denis Colombi (@Uneheuredepeine) June 15, 2022

Une dégustation qui mérite une mention

Selon les dires du surveillant, le bachelier a dégusté une bonne partie de sa collation tout en rédigeant sa dissertation, un détail impressionnant qui n’a pas échappé au conseiller d’éducation.

Et retour à la rédaction. Il faut admirer la discipline quand même. — Denis Colombi (@Uneheuredepeine) June 15, 2022

Le jeune homme a rendu sa copie vers 11h30 et a emporté le fruit avant de sortir : «Il l’a juste pris par la main et est sorti tel un prince. Ainsi se conclut la saga du melon. Ma vie est plus triste maintenant».

Voilà. Il a encore 2/3 de melon. Je me demande comment il va l'emporter. — Denis Colombi (@Uneheuredepeine) June 15, 2022

Une chose est sûre : cette histoire palpitante restera gravée dans les annales.