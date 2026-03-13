Un dramatique accident de chasse, survenu en Espagne, a mis en lumière un trafic méconnu mais très lucratif chez nos voisins ibères. Précisions.

Il s'était levé avec une idée en tête, il l'a payé de sa vie.

Un homme, qui cueillait des fruits protégé dans un secteur boisé où la chasse était autorisée, a été mortellement atteint par le tir d'un chasseur. La victime était, selon toute vraisemblance, en train de s'adonner à une pratique illégale encore méconnue, lorsque le drame est arrivé.

Interpellé, l'auteur du tir mortel a été libéré dans l'attente de son jugement.

Crédit photo : iStock

Abattu par un chasseur alors qu'il cueillait des fruits illégalement

Les faits ont eu lieu le 21 décembre dernier à proximité d'un stade de football de la ville de Tarragone, en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne.

La suite après cette vidéo

Selon la presse locale, l'homme décédé était en train de ramasser illégalement du pistachier lentisque, en pleine zone de chasse, lorsqu'il a été tué par erreur d'une balle dans le dos. Si aucune preuve de ses agissements n'a été communiquée, il est très probable que ce dernier se livrait à cette pratique à des fins criminelles.

Très prisée pour ses vertus utilisées dans le secteur de la cosmétique, la résine de lentisque attire en effet les convoitises et fait l'objet d'un véritable trafic illégal très lucratif.

Il faut savoir en effet que des organisations criminelles se livrent à cette économie parallèle depuis déjà plusieurs années, en recueillant la résine de cet arbuste, que l'on trouve essentiellement dans le bassin méditerranéen. Ce trafic juteux brasserait des dizaines de millions d'euros chaque année. C'est pourquoi certains voyous jouent les cueilleurs et sont prêts à tout pour se procurer la résine, y compris dans des zones naturelles protégées.

Crédit photo : iStock

Le chasseur, ayant abattu le trafiquant présumé, a été arrêté le 29 décembre avant d'être remis en liberté sous conditions. En attendant son procès pour homicide involontaire, ce dernier doit se présenter au tribunal régulièrement et son permis de chasse lui a été retiré.