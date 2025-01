Un chauffeur de taxi refuse de la prendre parce qu'elle est «trop grosse», elle l'attaque en justice pour discrimination

Dank Demoss, une rappeuse américaine, a été confrontée à un chauffeur de taxi qui a refusé qu’elle monte dans son véhicule. La raison ? Il a affirmé qu’à cause de son poids, elle ne pouvait pas tenir dans la voiture et risquait de faire éclater les pneus.

Les personnes en obésité sont souvent confrontées à des problèmes au moment de prendre les transports. C'est le cas de cette femme obèse qui confie avoir honte au moment de prendre l'avion car personne ne veut s'asseoir à côté d'elle, ou encore de cette personne qui estime que les individus en surpoids devraient avoir des sièges gratuits en avion. S'il peut être difficile de prendre l'avion quand on est obèse, tous les moyens de transport peuvent poser problème, comme les taxis.

C'est ce qu'a vécu Dank Demoss, de son vrai nom Dajua Blanding, une rappeuse américaine âgée de 36 ans. Récemment, la jeune femme a eu une interaction houleuse avec un chauffeur de la compagnie de taxi Lyft. Alors qu’elle avait commandé un véhicule, une berline Mercedes Benz, le chauffeur est arrivé et a immédiatement verrouillé les portes de la voiture quand il l’a vu, l’empêchant de monter.

La rappeuse a filmé la scène. Le chauffeur lui a expliqué qu’elle était trop imposante et trop lourde pour tenir sur les sièges arrière du véhicule et que les pneus ne pourraient pas supporter son poids. En effet, Dank Demoss a récemment révélé qu’elle pesait plus de 220 kilos.

Crédit photo : @dankdemoss / Instagram

Ainsi, le chauffeur du véhicule lui a recommandé de réserver un véhicule plus grand.

“Je peux rentrer dans cette voiture”, a-t-elle dit avant qu’il ne réponde : “Croyez moi, vous ne pouvez pas.”

Elle poursuit le chauffeur en justice

Le chauffeur s’est excusé de ne pas pouvoir la prendre en charge et a déclaré qu’il lui rembourserait sa course. Cependant, Dank Demoss n’a pas du tout digéré la façon dont elle a été rejetée.

“Je suis déjà monté dans des voitures plus petites que ça. Je veux juste qu’ils sachent que cela m’a blessé. Ai-je tort ? Lyft, qu’avez-vous à dire à propos de ce chauffeur qui m’a discriminée ? J’ai l’impression que vous traitez tous les gens constauds comme des merdes. Comme si nous n’avions pas notre place ici”, a-t-elle confié à Fox 2.

Par la suite, Dank Demoss a partagé la vidéo de la scène sur son compte Instagram. Cependant, sa réaction n’a pas fait l’unanimité car de nombreux internautes ont affirmé qu’elle aurait dû écouter les recommandations du chauffeur et réserver un véhicule plus grand.

“Il est illégal de surcharger une voiture. Le conducteur a été très poli, il a expliqué les raisons valables et s’est même excusé. Essayez de voir les choses du point de vue d’un autre”, "Il y a une différence entre la discrimination et le bon sens. Je ne pense pas qu'il voulait être offensant, mais il a littéralement été obligé de ne pas autoriser cette course. Je suis désolé qu'elle ait vécu ça, mais ce n'est pas un procès", "Le chauffeur était dans son droit, désolé", ont commenté les internautes.

Crédit photo : @dankdemoss / Instagram

Blessée, la rappeuse a décidé de poursuivre le service de taxi en justice, affirmant qu’elle avait été humiliée et victime de discrimination. Dans un communiqué, Lyft a déclaré que l’entreprise “condamne sans équivoque toutes les formes de discriminations” et semble se positionner du côté de l’artiste. Affaire à suivre...