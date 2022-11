30 ans après leur congélation, ces embryons ont été utilisés et des jumeaux sont nés

Dans le Tennessee, un couple a accueilli des jumeaux en ayant recours à des embryons congelés depuis 30 ans. Ces embryons sont les plus âgés qui ont abouti à une naissance vivante.

Rachel et Philip Ridgeway forment un couple qui vit dans le Tennessee et qui a fondé une famille de quatre enfants. Aucun d’entre eux n’a été conçu par FIV ou à l’aide d’un donneur. Alors qu’ils souhaitaient agrandir leur famille, Rachel et Philip se sont tournés vers l’adoption d’embryons.

« Nous n’avons jamais eu en tête un nombre défini d’enfants que nous aimerions avoir, a déclaré Philip. Nous avons toujours pensé que nous en aurions autant que Dieu voudrait nous en donner. Quand nous avons entendu parler de l’adoption d’embryons, nous avons pensé que c’était quelque chose que nous aimerions faire. »

Crédit photo : iStock

Au total, cinq embryons ont été décongelés et trois d’entre eux étaient viables. Finalement, seuls deux embryons ont été transférés avec succès.

Des embryons congelés pendant 30 ans

Le 31 octobre dernier, Rachel et Philip ont accueilli des jumeaux, Lydia et Timothy. Ce qui rend cette naissance exceptionnelle, c’est l’âge des embryons : ces derniers sont restés congelés pendant 30 ans, puisqu’ils ont été stockés en 1992.

« Il y a quelque chose d’époustouflant là-dedans, a confié Philip. Dans un sens, ce sont nos enfants les plus âgés, même s’ils sont nos plus petits. »

Crédit photo : iStock

Selon une étude, 25% à 40% des embryons congelés aboutissent à une naissance vivante, ce qui rend l’événement encore plus rare étant donné l’ancienneté des embryons. Pour être stockés, ces derniers ont été entreposés dans de minuscules pailles conservées dans de l’azote liquide à - 200 degrés. L’azote a permis de les conserver pendant des décennies.

Ainsi, ils sont devenus les embryons les plus âgés à aboutir à une naissance vivante. La précédente détentrice de ce record était Molly Gibson, née en 2020 d’un embryon congelé pendant 27 ans.