Un employé se fait écraser par un portail de 400 kg sur un chantier Airbus, près de Toulouse

Ce mardi 7 avril, un agent de sécurité d’un chantier Airbus s’est fait écraser par un portail de près de 400 kg. Par chance, son pronostic vital n’est pas engagé.

Un drame s’est produit ce mardi 7 avril à Blagnac, près de Toulouse, peu avant 17h30. Un agent de sécurité, chargé du filtrage sur le site, s’est fait écraser par un portail de près de 400 kg.

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L’homme, âgé d’une quarantaine d’années, a été blessé. Par chance, son pronostic vital n’est pas engagé.

L’employé est vivant

Selon des informations rapportées par La Dépêche du Midi, il souffre toutefois de douleurs au dos liées à un traumatisme au rachis et d’une perte de sensibilité des membres inférieurs.

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L’employé a été pris en charge rapidement par les pompiers avant d’être transporté aux urgences de l’hôpital de Purpan. Son accident rappelle la mort tragique de cet ouvrier de 19 ans qui s’est fait ensevelir par du bitûme brûlant à 200 degrés, sous les yeux de ses collègues impuissants.

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Une enquête en cours

Pour le moment, on n’en sait pas plus sur cet accident ni comment le portail est sorti du rail et est tombé sur l’employé. Les accidents de travail ne sont pas rares, comme le montre cet homme qui a perdu ses deux jambes seulement 15 minutes après sa première journée dans son nouveau travail.

“Nous avons été informés d’un accident impliquant une personne travaillant sur un chantier commandité par Airbus. La sécurité des personnes est notre priorité absolue et nous collaborons avec l’entreprise mandatée et les autorités compétentes, afin de clarifier les circonstances de cet événement. Nous adressons toutes nos pensées de soutien à cette personne ainsi qu’à ses proches en cette période difficile”, a déclaré un porte-parole d’Airbus à Actu Toulouse.

Une enquête a été ouverte par la police et par l’Inspection du travail pour tenter d’en savoir plus et de déterminer les circonstances exactes de l’incident.