Un père tue son fils de 11 ans dans les toilettes d'un aéroport, son acte horrifie le monde entier

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Callan West Perez

Le 13 avril dernier, un jeune garçon âgé de 11 ans a été froidement abattu par son père dans les toilettes d’un aéroport. La famille a fait un appel aux dons pour payer les frais funéraires.

Terrible drame à l’aéroport régional d’Elko, dans le Nevada (États-Unis) ! Mais que s’est-il passé dans la tête de Giovanni Perez pour commettre l'irréparable ? Le 13 avril dernier, ce père de famille a froidement assassiné son fils Callan West Perez, 11 ans, dans les toilettes de l’aéroport.

L’enquête a révélé que les deux voyageaient ensemble dans une voiture de location lorsque leur véhicule est tombé en panne et a été remorqué à l’aéroport d’Elko afin d’obtenir un autre véhicule.

Callan West PerezCrédit photo : GoFundMe

Pour une « raison inconnue », le père a tiré sur son fils en entrant dans des toilettes. Lauréat d’un concours d’essais, le jeune adolescent a été retrouvé avec des blessures par balle, avant de décéder une fois transporté à l’hôpital. La police a expliqué que Giovanni Perez, le père de l’enfant, avait retourné l’arme sur lui-même près d’un comptoir de billetterie.

La suite après cette vidéo

Callan West PerezCrédit photo : GoFundMe

Le jeune garçon au coeur d’une bataille juridique pour sa garde

Sur le site de cagnotte GoFundMe, sa famille présente Callan West Perez comme « incroyablement intelligent, drôle et gentil », « sage au-delà de son âge » et demande une aide financière pour payer les frais funéraires et une « bataille juridique ».

« Il avait le plus grand cœur et l’âme la plus douce. Il méritait tellement plus de vie, tellement plus de rires et un avenir qui lui a été volé bien trop tôt ».

Callan West PerezCrédit photo : GoFundMe

Selon « People », Giovanni Perez et les grands-parents maternels bataillaient pour la garde du garçon de onze ans. Il tentait de garder son fils à l’écart du reste de sa famille. Sa mère n’avait pas eu sa garde en raison d’un motif non indiqué. Par ailleurs, la police d’Elko a déclaré que le père souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique après son service militaire. En revanche, on ne saura jamais ce qui l’a poussé à un geste aussi horrible.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

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