Un père tue son fils de 11 ans dans les toilettes d'un aéroport, son acte horrifie le monde entier

Le 13 avril dernier, un jeune garçon âgé de 11 ans a été froidement abattu par son père dans les toilettes d’un aéroport. La famille a fait un appel aux dons pour payer les frais funéraires.

Terrible drame à l’aéroport régional d’Elko, dans le Nevada (États-Unis) ! Mais que s’est-il passé dans la tête de Giovanni Perez pour commettre l'irréparable ? Le 13 avril dernier, ce père de famille a froidement assassiné son fils Callan West Perez, 11 ans, dans les toilettes de l’aéroport.

L’enquête a révélé que les deux voyageaient ensemble dans une voiture de location lorsque leur véhicule est tombé en panne et a été remorqué à l’aéroport d’Elko afin d’obtenir un autre véhicule.

Crédit photo : GoFundMe

Pour une « raison inconnue », le père a tiré sur son fils en entrant dans des toilettes. Lauréat d’un concours d’essais, le jeune adolescent a été retrouvé avec des blessures par balle, avant de décéder une fois transporté à l’hôpital. La police a expliqué que Giovanni Perez, le père de l’enfant, avait retourné l’arme sur lui-même près d’un comptoir de billetterie.

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Crédit photo : GoFundMe

Le jeune garçon au coeur d’une bataille juridique pour sa garde

Sur le site de cagnotte GoFundMe, sa famille présente Callan West Perez comme « incroyablement intelligent, drôle et gentil », « sage au-delà de son âge » et demande une aide financière pour payer les frais funéraires et une « bataille juridique ».

« Il avait le plus grand cœur et l’âme la plus douce. Il méritait tellement plus de vie, tellement plus de rires et un avenir qui lui a été volé bien trop tôt ».

Crédit photo : GoFundMe

Selon « People », Giovanni Perez et les grands-parents maternels bataillaient pour la garde du garçon de onze ans. Il tentait de garder son fils à l’écart du reste de sa famille. Sa mère n’avait pas eu sa garde en raison d’un motif non indiqué. Par ailleurs, la police d’Elko a déclaré que le père souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique après son service militaire. En revanche, on ne saura jamais ce qui l’a poussé à un geste aussi horrible.