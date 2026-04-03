Un ancien boxeur kazakh assiste à une prise d'otages dans un aéroport, sa réaction radicale choque tout le monde

Le 8 mars dernier, l’aéroport d’Almaty, au Kazakhstan, a bien failli être le théâtre d’une tragédie. Il a fallu un acte héroïque d’un homme pour sauver la vie de plusieurs touristes.

Dans les aéroports, il est possible de croiser toutes sortes de personnes venues du monde entier. Dans ce melting-pot de voyageurs, la sécurité est l’affaire de tous. Musa Abdraim l’a bien compris, le 8 mars dernier.

Ce Kazakh âgé de 52 ans n’a pas hésité une seule seconde lorsqu’un preneur d’otages a commencé à semer la panique à l’aéroport d’Almaty, au Kazakhstan. L’assaillant menaçait alors de se faire exploser à la bombe.

Pour désamorcer la situation, Musa Abdraim, ancien boxeur, a proposé au preneur d’otages de prendre la place d’une agente de sécurité qui était maintenue par les cheveux. Avec sa lame de couteau dans une main, l’assaillant accepte sans se douter qu’il mettait son plan macabre en péril.

Crédit photo : Capture d'écran X

Une maîtrise héroïque des arts martiaux

Sur les réseaux sociaux, des images de l’incident ont été diffusées en boucle. L'assaillant est particulièrement menaçant et tient par la queue-de-cheval une agente de sécurité de l'aéroport.

"J'ai vu qu'il allait la poignarder, je lui ai dit: "prenez-moi en otage à sa place".

La suite après cette vidéo 🚨🇰🇿 𝗛𝗲́𝗿𝗼𝗲 𝗱𝗲 𝗞𝗮𝘇𝗮𝗷𝗶𝘀𝘁𝗮́𝗻: 𝗲𝘅𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗯𝗼𝘅𝗲𝗼 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗿𝗺𝗮 𝗮 𝗮𝘁𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗮𝗲𝗿𝗼𝗽𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗹𝗺𝗮𝘁𝗶



🥊 Musa Abdraim intercambió su vida por la de una rehén y desarmó al agresor con sus propias manos



En un acto de… pic.twitter.com/6DYeuz6Gp8 — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) March 7, 2025

Il regarde les policiers et les autres agents tout en expliquant que, depuis son téléphone portable, il est en mesure de déclencher une bombe.

Ni une ni deux, Musa Abdraim remplace la jeune femme en état de choc, s'empare du couteau et projette le suspect au sol. Épaulé par plusieurs policiers présents sur place, il réussit ainsi à maîtriser l'assaillant.

"Je l’ai observé attentivement, et dès que son étreinte s’est un peu affaiblie, j’ai dû saisir le couteau de ses mains. En tant qu’homme, en tant que citoyen de la République du Kazakhstan, je n’aurais tout simplement pas pu agir différemment"

Crédit photo : orda.kz

Kassym-Jomart Tokaïev, président du Kazakhstan, a décoré l'ancien boxeur pour sa bravoure remarquable. La Fédération internationale de boxe (World boxing Council) a, quant à elle, également souhaité lui remettre une distinction.