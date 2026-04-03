Un ancien boxeur kazakh assiste à une prise d'otages dans un aéroport, sa réaction radicale choque tout le monde

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Musa Abdraim maîtrise un preneur d'otages dans un aéroport

Le 8 mars dernier, l’aéroport d’Almaty, au Kazakhstan, a bien failli être le théâtre d’une tragédie. Il a fallu un acte héroïque d’un homme pour sauver la vie de plusieurs touristes.

Dans les aéroports, il est possible de croiser toutes sortes de personnes venues du monde entier. Dans ce melting-pot de voyageurs, la sécurité est l’affaire de tous. Musa Abdraim l’a bien compris, le 8 mars dernier.

Ce Kazakh âgé de 52 ans n’a pas hésité une seule seconde lorsqu’un preneur d’otages a commencé à semer la panique à l’aéroport d’Almaty, au Kazakhstan. L’assaillant menaçait alors de se faire exploser à la bombe.

Pour désamorcer la situation, Musa Abdraim, ancien boxeur, a proposé au preneur d’otages de prendre la place d’une agente de sécurité qui était maintenue par les cheveux. Avec sa lame de couteau dans une main, l’assaillant accepte sans se douter qu’il mettait son plan macabre en péril.

Un preneur d'otages à l'aéroportCrédit photo : Capture d'écran X

Une maîtrise héroïque des arts martiaux

Sur les réseaux sociaux, des images de l’incident ont été diffusées en boucle. L'assaillant est particulièrement menaçant et tient par la queue-de-cheval une agente de sécurité de l'aéroport.

"J'ai vu qu'il allait la poignarder, je lui ai dit: "prenez-moi en otage à sa place".

Il regarde les policiers et les autres agents tout en expliquant que, depuis son téléphone portable, il est en mesure de déclencher une bombe.

Ni une ni deux, Musa Abdraim remplace la jeune femme en état de choc, s'empare du couteau et projette le suspect au sol. Épaulé par plusieurs policiers présents sur place, il réussit ainsi à maîtriser l'assaillant.

"Je l’ai observé attentivement, et dès que son étreinte s’est un peu affaiblie, j’ai dû saisir le couteau de ses mains. En tant qu’homme, en tant que citoyen de la République du Kazakhstan, je n’aurais tout simplement pas pu agir différemment"

Musa AbdraimCrédit photo : orda.kz

Kassym-Jomart Tokaïev, président du Kazakhstan, a décoré l'ancien boxeur pour sa bravoure remarquable. La Fédération internationale de boxe (World boxing Council) a, quant à elle, également souhaité lui remettre une distinction.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

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