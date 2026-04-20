Un père de famille tue ses 7 enfants et tire dans la tête de leurs mères, ses motivations glacent le sang

Tragédie en Louisiane, où huit mineurs ont été tués lors d’une fusillade, dont sept étaient les enfants du tireur, abattu par la police après une course-poursuite.

Une fusillade particulièrement meurtrière a frappé les États-Unis.

Dimanche 19 avril, huit enfants ont été tués à Shreveport, en Louisiane, lors d’une attaque armée.

Le suspect, Shamar Elkins, 31 ans et ancien militaire, a abattu ses propres enfants ainsi que leur cousin, selon les autorités locales.

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Sept enfants du tueur parmi les victimes

Tôt le matin, les policiers ont découvert les victimes dans deux habitations, a déclaré le caporal Christopher Bordelon lors d’une conférence de presse, cité par le New York Post.

Selon le média américain, au moins dix personnes ont été touchées par balles dans la nuit de samedi à dimanche, « dont huit sont décédées, âgées d’un an an à dix-sept ans ».

Le militaire a ajouté que sept des mineurs retrouvés morts « étaient les enfants » de l’auteur présumé. Plusieurs auraient été atteints d’une balle dans la tête alors qu’ils dormaient.

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L’assaillant a également visé les deux mères de ses enfants, chacune à la tête. L’une d’elles a été grièvement blessée, son pronostic vital étant engagé.

Selon la police, la seconde, blessée par balle au visage, a réussi à alerter un voisin, qui a contacté les secours et prévenu les forces de l’ordre entre 5 h et 5 heures 30 du matin.

Le tireur abattu par la police

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D’après des proches, Shamar Elkins et sa deuxième épouse étaient en cours de séparation officielle et devaient prochainement comparaître devant un tribunal. Une dispute aurait éclaté à ce sujet avant que le suspect n’ouvre le feu. Déjà en proie à ses "démons", l'homme aurait très mal vécu la perspective d'un divorce, ce qui aurait pu causer son acte.

Après la fusillade, l’homme a volé un véhicule et tenté de fuir vers une ville voisine. Pris en chasse par les policiers, il a finalement été abattu.

« À l’issue de cette course-poursuite, le suspect est sorti du véhicule avec une arme, et nos agents ont été contraints de le neutraliser », a indiqué Christopher Bordelon.

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De son côté, le maire de Shreveport, Tom Arceneaux, a qualifié la fusillade de l’une des pires tragédies de l’histoire de la ville : « C’est peut-être la pire situation tragique que nous ayons jamais connue ».

Il a ajouté :

« C’est un événement terrible. Il est particulièrement marquant et éprouvant que les victimes soient toutes des enfants ».

Selon la police, Shamar Elkins avait déjà été arrêté en 2019 pour détention d’armes. Il avait alors plaidé coupable.

Les autorités ont toutefois précisé n’avoir connaissance d’aucun antécédent de violences conjugales ou intrafamiliales le concernant.

La maire de la ville, Tabatha Taylor a aussi demandé l'aide de tous les professionnels de la santé mentale disponibles pour aider cette famille dans les dures épreuves qui l'attendent.