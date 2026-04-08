Cette série coréenne à l'eau de rose cartonne, elle est numéro 1 sur Netflix dans le monde entier

À peine sortie sur Netflix, cette série très attendue par les fans se hisse déjà en tête des contenus les plus regardés.

Les fans de récits d’amour à l’eau de rose ont de quoi se régaler sur Netflix.

La célèbre plateforme de streaming regorge d’histoires d’amour à la guimauve. Cette comédie romantique a fait fondre les spectateurs, tandis que cette romance à la sauce coréenne a cartonné le jour de la Saint-Valentin.

Plus récemment, une série romantique a enflammé le site au logo rouge, se hissant au sommet des programmes les plus regardés. Suivez le guide !

Crédit Photo : Netflix

Cette série romantique cartonne avec sa nouvelle saison sur Netflix

Disponible depuis le 2 avril 2026, la saison 3 de XO, Kitty était très attendue par les fans. Ce spin-off de l’univers À tous les garçons que j’ai aimés, également sur Netflix, suit Kitty Song-Covey.

Cette adolescente américaine s’envole pour la Corée du Sud afin de rejoindre son petit ami et poursuivre sa scolarité au prestigieux lycée international de Séoul. Commence alors une nouvelle aventure pleine de surprises et d’émotions inattendues.

Dans cette troisième saison, Kitty entame sa dernière année à l’étranger. Déterminée à vivre des moments mémorables avec ses amis et à tracer son propre chemin, elle découvre vite que tout ne se passera pas comme prévu, surtout quand l’amour s’en mêle, détaille le synopsis officiel.

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Vous l’aurez compris, cette nouvelle salve de huit épisodes promet d’être riche en émotions.

Des avis mitigés

Comme le rapporte le site FlixPatrol, la saison 3 de XO, Kitty rencontre un franc succès depuis sa mise en ligne.

Imaginée par la romancière américaine Jenny Han, la série occupe la première place du top 10 de nombreux pays, dont la France, la Belgique, l’Italie, l’Afrique du Sud ou encore le Venezuela.

Crédit Photo : Netflix

Si cette fiction cartonne, elle reçoit néanmoins des avis mitigés sur la toile. Sur Rotten Tomatoes, elle obtient par exemple 69% des critiques positives.

Une utilisatrice a résumé ainsi :

« Bien que la saison comporte quelques moments qui semblent un peu trop scénarisés et rencontre parfois des difficultés dans sa manière de raconter l’histoire, la saison 3 de XO, Kitty reste néanmoins un divertissement agréable ».

L’intégralité de la saison 3 de la série est disponible sur Netflix. À vous de juger !