Les 3 derniers mots glaçants des agresseurs de la mannequin OnlyFans retrouvée la colonne brisée au bord d'une route à Dubaï

Maria Kovalchuk a raconté une partie de la nuit tragique où elle s’est faite attaquer à Dubaï et les derniers mots des responsables avant ses sévices.

En mars dernier, l'agression d’une mannequin OnlyFans a fait la une des médias. Maria Kovalchuk a été retrouvée sur le bord d’une route de Dubaï dans un état critique. Elle a subi de nombreuses fractures et avait la colonne vertébrale brisée tandis qu’elle était couverte de sang.

Aujourd’hui, la jeune ukrainienne de 20 ans révèle être en fauteuil roulant et ne peut pas marcher sans aide. Dans les colonnes d’un média russe à qui elle a accordé un entretien cet été, la jeune femme a fait des révélations sur cette nuit cauchemardesque.

Crédit photo : @marielouna__ / Instagram

Elle raconte avoir été invitée à une fête dans un hôtel par un jeune homme russe. Ce dernier l’aurait ensuite taquinée lorsqu’elle lui a dit qu’elle ne buvait pas d’alcool. Puis, les choses se sont envenimées. D’autres hommes se sont invités et ont bousculé et intimidé Maria Kovalchuk.

Les souvenirs d’une nuit cauchemardesque

Crédit photo : Extra Globo

Le groupe d’hommes a exigé de Maria Kovalchuk qu’elle se livre à des actes sexuels avec eux. La mannequin a tenté de s’enfuir lorsque les hommes lui ont dit « tu nous appartiens » en lui confisquant ses effets personnels. Refusant de la laisser partir, ils l’ont traîné « physiquement à l'intérieur » de l’hôtel.

Une fois transportée de force sur un chantier de construction, Maria Kovalchuk se rappelle avoir été « battue » par ce même groupe d’hommes. Il semblerait qu’elle a perdu connaissance puisqu’elle ne se souvient plus ce qu’il s’est passé ensuite.

« Je pense que j’ai peut-être été jetée de haut. Ou alors, c’était un coup. Deux options s’offraient à moi : les blessures ressemblaient à un coup ou à une chute. Il y a probablement eu un coup à la tête, je suppose. La scène suivante dont je me souviens, c’est moi qui demandais de l’aide à une voiture qui passait, qui s’était déjà arrêtée et avait appelé une ambulance et la police », témoigne-t-elle.

Crédit photo : Extra Globo

Maria Kovalchuk regrette également que les images de vidéosurveillance de l’attaque aient été effacées, ne laissant « aucune preuve ». Si Dubaï a payé les frais d’hôpital de la mannequin, sa mère, Anna, révèle que les autorités locales ont « demandé de ne rien dire qui puisse entacher de façon négative les autorités émiraties ». Les coupables n’ont toujours pas été appréhendés.