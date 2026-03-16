Un influenceur se plaint d'être bloqué à Singapour mais refuse de voler en classe éco, les internautes le dézinguent

L’influenceur britannique “Nonstop Dan” est devenu la risée des réseaux sociaux suite à sa dernière vidéo. S’estimant bloqué à Singapour à cause de la guerre, il a accidentellement révélé qu’il était pourtant possible de voler en classe éco, ce qu’il refuse.

Le monde a beau s’embraser, certains ont des préoccupations bien plus superficielles, à l’image des influenceurs qui pleurent leur situation personnelle. Dans ce contexte, les jérémiades de certains suscitent donc inévitablement la moquerie et les critiques des internautes, comme vient de l’expérimenter Daniel Goz, alias “Nonstop Dan”.

Le YouTubeur, âgé de 26 ans, est connu pour ses contenus sur les voyages. Un lifestyle qu’il vit dans le plus grand luxe et partage généralement tout sourire à sa communauté qui compte plus d’un million d’abonnés. Il y a 10 jours, Daniel Goz a publié une vidéo dans laquelle il se plaignait d’être “bloqué” à Singapour, alors qu’il volait de Bali vers Dubaï, en raison de la perturbation du trafic aérien dans une zone de guerre.

Dans sa vidéo intitulée "Il n’y a plus de vols", le youtubeur de 26 ans explique qu’il ne peut poursuivre son périple. :

"Nous sommes bloqués comme des dizaines de milliers de personnes, nos vols ont été annulés à cause du conflit au Moyen-Orient. Évidemment, nous ne sommes pas les plus touchés par cette situation, mais mes pensées vont à tous les habitants de la région."

En voulant montrer à ses abonnés qu’il ne restait plus aucune place dans l’avion qu’il souhaitait prendre, il a accidentellement révélé que de nombreux sièges étaient disponibles en classe économique. Il n’en fallait pas plus pour braquer un grand nombre d’internautes, alors que plusieurs milliers de voyageurs peinent à rentrer chez eux, faute de billets disponibles.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux abonnés ont tourné en dérision ce qu’ils qualifient de "caprice de passager premium", soulignant l’absurdité de se dire "sinistré" alors que le YouTubeur pourrait juste renoncer à son confort.

"Mes pensées vont aux passagers premium et à ceux qui risquent de voyager en classe économique" La suite après cette vidéo "Je préfère séjourner dans un hôtel de luxe plutôt que de voyager en classe économique" "Ravale ta fierté et pars en classe éco"

Il modifie sa vidéo

Pour éviter toute discorde, celui qui a déjà testé plus de 160 compagnies aériennes a changé le titre de sa vidéo pour une version moins clivante : "Des millions de voyageurs sont sur le point d’être bloqués".

Il a également supprimé une minute de séquences incriminantes avant de tenter de se justifier dans un commentaire épinglé.

"Beaucoup d’entre vous nous disent 'prenez un ticket en classe économique !' et je comprends tout à fait. Mais les quelques sièges en classe économique restants coûtent plus de 1 500 dollars par personne pour un aller simple, et même ceux-là seront bientôt réservés".

Daniel Goz souligne que sa vidéo souhaitait montrer que "la capacité aérienne mondiale a été massivement perturbée et que des millions de voyageurs, de familles, d’étudiants et de personnes en déplacement professionnel en subiront les répercussions".

Une mise au point qui n’a visiblement que partiellement calmé les critiques. Au regard de son train de vie, les internautes estiment que le YouTubeur aurait pu la jouer profil bas vis-à-vis des personnes qui sont réellement victimes de cette guerre.