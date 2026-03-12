Dans un état second, un passager se jette sur un agent de police à bord d'un avion, la vidéo devient virale

Vendredi 6 mars, un homme qui venait d’embarquer dans un avion à l’aéroport de Miami, aux Etats-Unis, s’est jeté sur un policier en civil présent au même moment. La scène, filmée par un autre passager, est devenue virale.

Parfois, les interactions dans un avion peuvent virer au chaos le plus total. Des scènes de violence que l’on voit de plus en plus avec les réseaux sociaux, à travers lesquels les témoins n’hésitent plus à diffuser. Généralement, elles rencontrent leur public à l’image de cette altercation très violente, filmée le 6 mars dernier, à bord d’un avion à l’aéroport de Miami, aux Etats-Unis.

La vidéo a dépassé les 1,3 million de vues sur le compte qui l’a publiée originellement. On y voit un passager s’en prendre à un agent de bord avant d’être finalement maîtrisé. L’incident a eu lieu lorsque les voyageurs étaient en train d’embarquer pour leur vol de la compagnie Southwest Airlines en direction de Denver.

Marcial Martinez, un résident américain de l’Etat de New Mexico, s’était disputé avec sa femme quelques minutes auparavant. Selon une autre vidéo tournée depuis un autre angle, alors qu’il marchait dans le couloir principal de l’avion, il se serait énervé et se serait penché autour du policier armé tout en demandant à sa femme de quitter l’appareil avec lui.

Le passager visiblement ivre et les yeux “injectés de sang”

L’homme de 32 ans s’est ensuite jeté sur l’agent, qui travaille au département de l’Énergie des Etats-Unis selon le rapport de la police. Ce dernier a été projeté en arrière.

Maîtrisé quelques instants plus tard, Marcial Martinez a malgré tout continué à crier et à se débattre. Le forcené a même tenté de se diriger vers la sortie, avant d’être intercepté par la police. Selon les témoignages, l’homme était visiblement alcoolisé et avait « les yeux injectés de sang ».

Entendu par le bureau du shérif de Miami-Dade, le passager énervé a tenté de se justifier en évoquant une querelle avec sa femme qui aurait dégénéré à cause de l’intervention d’un tiers.

Selon NBC Miami, le trentenaire été incarcéré dans les heures qui ont suivi l’altercation, dans un centre correctionnel pour coups et blessures et ivresse sur la voie publique.