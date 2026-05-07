Un livreur FedEx condamné à mort pour avoir enlevé et tué une fillette de 7 ans

Reconnu coupable d'avoir étranglé une fillette qu'il avait enlevée, un trentenaire a été condamné à la peine capitale.

La justice a tranché en prenant la vie de celui qui l'a ôtée.

Un homme de 31 ans a été condamné à mort aux États-Unis pour le meurtre d'une fillette, âgée de 7 ans. Employé du célèbre transporteur FedEx, le meurtrier avait enlevé l'enfant au cours d'une livraison réalisée au domicile familial. Ce colis devait être le cadeau de Noël que les parents de la petite fille lui avaient commandé quelques jours plus tôt.

Crédit photo : capture d'écran

Athena, 7 ans, a été tuée par le livreur qui lui apportait son cadeau de Noël

Le drame a eu lieu lors des fêtes de fin d'année 2022 dans la ville de Paradise, située au Texas.

Nous sommes alors en pleine période de Noël et les livraisons de cadeaux battent leur plein dans ce petit village rural de 450 habitants. C'est d'ailleurs au cours de l'une de ces dernières que l'enlèvement de la fillette intervient.

La suite après cette vidéo

Tanner Horner, le suspect, procède ainsi à la livraison d'un colis chez Jacob Strand, lorsqu'il commet l'irréparable en enlevant la fille de ce dernier, prénommée Athena. Deux jours après sa disparition, le corps sans vie de la fillette, qui porte des marques de strangulation, est finalement retrouvé à 11 kilomètres de son domicile.

S'ensuit une enquête minutieuse, à l'issue de laquelle la police locale remonte la piste du meurtrier présumé, rapidement arrêté. Accusé de kidnapping et de meurtre, Tanner Horner plaide coupable, affirmant que le drame ne serait que la conséquence d'un terrible accident. Selon ses déclarations, il aurait accidentellement heurté et blessé Athena avec son fourgon avant de « paniquer » puis de la faire monter de force dans son véhicule, pour ne pas éveiller les soupçons. Il aurait ensuite, selon ses dires, fini par étrangler la filette, à l'arrière de sa camionnette, par peur qu'elle ne le dénonce à son père.

NEW: FedEx driver who is accused of abducting and strangling a seven-year-old girl, puts his face in his hand as a photo is displayed of him driving her to her death.



7-year-old Athena Strand was seen standing behind Tanner Horner in his FedEx truck.



Athena was allegedly… pic.twitter.com/MMTupcjf3o — Collin Rugg (@CollinRugg) April 7, 2026

Mais la défense de Tanner Horner va sérieusement être mise à mal par les preuves apportées lors de son procès. Durant l'audience, le procureur diffuse en effet des vidéos issues de la caméra de la fourgonnette, dans laquelle on voit qu'Athena Strand n'est ni blessée, ni inconsciente. Sur ces images, le livreur s'adresse à elle à plusieurs reprises et lui demande même d'ôter son t-shirt, selon un extrait audio. « Des cris, des pleurs et des bruits de coups répétés » sont ensuite entendus sur la bande son de la caméra, précise la chaîne américaine NBC.

Le procureur indiquera par ailleurs que l'ADN de Horner avait été retrouvé « à des endroits où l'on ne devrait pas en trouver sur une fillette de sept ans ». Autant de preuves accablantes qui ont scellé le sort du meurtrier.

Après trois heures de délibération, le jury a finalement condamné Tanner Horner à la peine de mort par injection létale, ce mercredi 6 mai 2026.