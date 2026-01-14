Ivres, deux stars OnlyFans sèment la zizanie dans un avion, la police les expulse et les met en prison

Deux stars d’OnlyFans ivres ont semé la pagaille dans un avion au départ de Miami. Interceptées par les autorités, elles ont transformé cet incident en… business !

Vendredi 9 janvier, Sania Blanchard, 34 ans, et Jordan Danne Lantry, 31 ans, deux créatrices de contenu OnlyFans, ont offert un spectacle lunaire aux passagers de l’aéroport de Miami (États-Unis).

Fortement alcoolisé, le duo a perturbé un vol de la compagnie American Airlines. Face à cette situation, les fauteuses de troubles ont été expulsées de l’avion.

Loin de se calmer, elles ont décidé de transformer cet incident en business sur Internet, rapportent le Daily Star et La Dépêche.

Des passagères déchaînées

Comme le précise le tabloïd britannique, les créatrices de contenu X ont commencé à se faire remarquer dans le hall de l’aéroport. Témoins de la scène, des voyageurs ont filmé leurs agissements.

Sur ces images devenues virales, on voit les jeunes femmes, complètement ivres, en train de faire des acrobaties.

Twerk, poirier contre le mur… Sania et Jordan ont montré l’étendue de leurs talents de « gymnastes ». Celles-ci ont aussi été vues en train de chevaucher leurs valises dans les couloirs.

Crédit Photo : Capture d'écran Instagram / lacey_jayne

À l’intérieur de l’avion, les trentenaires déchaînées se sont installées en première classe pour filmer du contenu, criant à leurs voisins qu’elles étaient « plus célèbres que n’importe qui à bord ».

La tension a augmenté d’un cran lorsque Jordan a lancé à une hôtesse de l’air qu’elle n’avait pas sa carte d’embarquement. Lors de l’intervention de la police dans l’allée de l’appareil, l’une des suspectes a entonné une chanson de rap tournant les agents en dérision.

Une autre séquence montre des policiers se diriger vers les actrices pornographiques. À mesure que les autorités se rapprochent, on entend Jordan chanter Sound of da Police de KRS-One.

Crédit Photo : Capture d'écran Instagram / lacey_jayne

Les passagères finissent derrière les barreaux

Ce qui devait arriver arriva… Les influenceuses ont été débarquées de l’avion. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre les deux femmes menottées réaliser des grands écarts, tandis que des agents armés tentent de les escorter à travers l’aéroport.

« Désolée, j’avais juste besoin de faire un peu de yoga », a déclaré Jordan sur le ton de la plaisanterie.

Crédit Photo : Capture d'écran Instagram / lacey_jayne

Le couple a été inculpé d'intrusion sur une propriété privée et incarcéré à la prison du comté, avant d’être libéré le lendemain. Par la suite, les deux jeunes femmes ont pu embarquer à bord d’un autre vol d'American Airlines.

Contre toute attente, Sania Blanchard et Danne Lantry n’ont pas hésité à vendre des produits dérivés de leurs péripéties pour payer leur caution. Parmi les articles proposés, des tasses, des t-shirts, des casquettes frappés de leur mugshot (photo d’identité judiciaire, ndlr).

Ce n’est pas tout. Les influenceuses ont partagé un montage de leurs frasques avec leurs abonnés.

« Parties en vacances, finies en liberté conditionnelle », ont-elles écrit en légende de la publication.

La vie de gangster ?