« C'est effrayant » : alors qu'il a le dos tourné, un homme tente d'enlever son fils, en plein milieu d'un supermarché

Un père de famille a réussi à déjouer l'enlèvement de son fils en plein milieu d'un supermarché.

Perdre son enfant dans les rayons d'un magasin est la hantise de nombreux parents.

Et si, en plus, la peur de l'enlèvement vient s'en mêler, on ne peut s'empêcher de craindre le pire lorsque nos chers bambins échappent à notre vigilance.

Un père de famille, originaire de l'Oregon aux États-Unis, a vécu ce cauchemar de près en assistant à la tentative de kidnapping de son fils, en plein milieu d'un supermarché. Fort heureusement, le rapt a échoué grâce au sang-froid du papa courageux.

Crédit photo : iStock

Il sauve son fils d'un enlèvement au beau milieu d'un supermarché.

Les faits se sont déroulés le 21 décembre dernier dans un magasin de l'enseigne américaine Walmart, situé dans la ville de Cornelius.

Ce jour-là, un homme fait ses courses tranquillement avec son fils, installé dans une poussette. Jusqu'ici, rien d'anormal, mais au détour d'un rayon, un individu profite que le papa ait le dos tourné pour s'en prendre à l'enfant en essayant de l'enlever. Comprenant ses intentions, le père de famille s'interpose alors immédiatement, comme le montrent des images de vidéosurveillance (capture d'écran ci-dessous).

Face à la résistance héroïque de ce dernier, l'agresseur sort une arme, mais ne parvient pas à s'en servir.

« Au cours de la lutte, l’agresseur a sorti un couteau de sa poche, mais l’a heureusement laissé tomber », précise en effet la police locale.

Crédit photo : DR

Désarmé et démasqué, l'individu va ensuite prendre la fuite à bord d'une jeep blanche, dont la plaque d'immatriculation sera notée par un témoin. Identifié comme étant un certain Denis Villalobos, âgé de 37 ans, le kidnappeur a finalement été arrêté par la police peu de temps après. Inculpé de plusieurs chefs d’accusation et notamment de tentative d’enlèvement au deuxième degré, il a été incarcéré dans une prison du comté de Washington.

Interrogée par les médias locaux, la mère de l’enfant a tenu à saluer la réactivité des forces de l'ordre qui ont permis l'arrestation de l'agresseur.

« C’est agréable de vivre dans une petite communauté où la police est présente et fait son travail à proximité. Nous en sommes très reconnaissants », a-t-elle ainsi déclaré, précisant que le suspect était un voisin.

« C’est un peu effrayant. Surtout qu’il habite dans le quartier », a conclu la mère de famille, bien consciente d'avoir échappé au pire.