Un rocher de la taille d'une voiture tombe sur une maison et écrase un couple qui dormait dans son lit

À la suite d’un éboulement survenu à Minorque (Espagne), un énorme rocher s’est effondré sur une maison en pleine nuit, blessant mortellement l’un des habitants qui dormait.

Un incident qui fait froid dans le dos.

À Minorque (Espagne), la chute d’un bloc de pierre de la taille d’une voiture a provoqué la mort d’un habitant âgé d’une soixantaine d’années. La victime dormait dans son lit lorsque le drame s’est produit.

Un rocher s’écrase dans la chambre d’un couple

Les faits se sont produits dans la nuit du 27 janvier dans la commune d’Es Castell, située à l’est de l’île, selon les informations rapportées par la chaîne d’information espagnole IB3, rapportées par Le Progrès.

Un glissement de terrain a eu lieu près d’un lotissement, aux alentours de cinq heures du matin. Un rocher de cinq mètres s’est détaché de la paroi d’une falaise et a atterri sur une maison.

Comme le précisent les autorités locales, la pierre XXL a « perforé le toit et est tombé au rez-de-chaussée, où se trouvait la chambre dans laquelle dormait le couple », a indiqué Juanjo Franch, chef des pompiers de Minorque.

Les époux se sont alors retrouvés coincés sous les décombres, détaillent nos confrères L’homme âgé de 65 ans est décédé sur le coup, tandis que sa compagne, âgée de 60 ans, a survécu.

Des fissures repérées

La sexagénaire est restée piégée en dessous des gravats pendant deux heures avant que les secours ne parviennent à la dégager. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital. Selon El Mundo, la patiente souffrait de plusieurs traumatismes.

Selon Juanjo Franch, ce terrible incident serait la conséquence d’une accumulation de pluie. Des images aériennes réalisées par un drone ont par ailleurs révélé des fissures dans la falaise susceptibles de provoquer de nouveaux glissements de terrain.

Face à cette situation, les habitants des maisons voisines ont été évacués par mesure de précaution. Ils pourront réintégrer leurs logements une fois les travaux de consolidation terminés.

La commune d’Es Castell a présenté ses « sincères condoléances » aux proches de la victime via sa page Facebook.