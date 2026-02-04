Un rocher de la taille d'une voiture tombe sur une maison et écrase un couple qui dormait dans son lit

Par |

Capture d'écran IB3

À la suite d’un éboulement survenu à Minorque (Espagne), un énorme rocher s’est effondré sur une maison en pleine nuit, blessant mortellement l’un des habitants qui dormait.

Un incident qui fait froid dans le dos.

À Minorque (Espagne), la chute d’un bloc de pierre de la taille d’une voiture a provoqué la mort d’un habitant âgé d’une soixantaine d’années. La victime dormait dans son lit lorsque le drame s’est produit.

Un rocher s’écrase dans la chambre d’un couple

Les faits se sont produits dans la nuit du 27 janvier dans la commune d’Es Castell, située à l’est de l’île, selon les informations rapportées par la chaîne d’information espagnole IB3, rapportées par Le Progrès.

Un glissement de terrain a eu lieu près d’un lotissement, aux alentours de cinq heures du matin. Un rocher de cinq mètres s’est détaché de la paroi d’une falaise et a atterri sur une maison.

Paroi rocheuse Crédit Photo : iStock

Comme le précisent les autorités locales, la pierre XXL a « perforé le toit et est tombé au rez-de-chaussée, où se trouvait la chambre dans laquelle dormait le couple », a indiqué Juanjo Franch, chef des pompiers de Minorque.

Les époux se sont alors retrouvés coincés sous les décombres, détaillent nos confrères L’homme âgé de 65 ans est décédé sur le coup, tandis que sa compagne, âgée de 60 ans, a survécu.

Des fissures repérées

La sexagénaire est restée piégée en dessous des gravats pendant deux heures avant que les secours ne parviennent à la dégager. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital. Selon El Mundo, la patiente souffrait de plusieurs traumatismes.

Selon Juanjo Franch, ce terrible incident serait la conséquence d’une accumulation de pluie. Des images aériennes réalisées par un drone ont par ailleurs révélé des fissures dans la falaise susceptibles de provoquer de nouveaux glissements de terrain.

Capture d'écran IB3Crédit Photo : Capture d'écran IB3

Face à cette situation, les habitants des maisons voisines ont été évacués par mesure de précaution. Ils pourront réintégrer leurs logements une fois les travaux de consolidation terminés.

La commune d’Es Castell a présenté ses « sincères condoléances » aux proches de la victime via sa page Facebook.

Source : Le Progrès
Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Un McDonald&#039;s
Son passage au McDrive vire au drame : il meurt écrasé entre la fenêtre de sa voiture et le guichet
Capture d'écran vidéo surveillance
Un chasseur écrase un chiot en voiture et s'enfuit en le laissant pour mort, la vidéo scandalise les internautes
Yves Gorse
Expulsé de sa maison par son propre fils, un retraité de 78 ans a dormi 19 mois dans sa voiture
Dylan McCay, sa compagne Emily Roberts, et leur chienne
Un couple utilise son budget de mariage pour sauver une chienne percutée par une voiture
Ronald Montenegro, Brésilien de 55 ans, décédé tragiquement dans une salle de sport le 1er décembre 2025
À 55 ans, il meurt écrasé par la... barre d'haltères qu'il tentait de soulever, à la salle de sports