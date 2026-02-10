Un septuagénaire tue le cambrioleur de 19 ans qui s'était introduit chez lui, les habitants le soutiennent

Le week-end dernier, un habitant de Genas a tué un homme de 19 ans entré chez lui par effraction. Placé en garde à vue, le suspect bénéficie du soutien du maire.

C’est un drame qui secoue la commune de Genas, près de Lyon (Rhône).

Un septuagénaire a été interpellé dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 février 2026 pour avoir abattu un homme de 19 ans entré par effraction dans son pavillon, selon les informations rapportées par Le Progrès.

Crédit Photo : iStock

Il surprend un cambrioleur et lui tire dessus

Les faits se sont déroulés dans le quartier pavillonnaire de Revolère, aux alentours de 3 heures 30 du matin. Que s’est-il passé ?

Comme le précisent nos confrères, un individu s’est introduit dans un pavillon depuis la toiture. Le cambrioleur supposé a en effet retiré les tuiles pour pouvoir pénétrer à l’intérieur.

C’est dans ce contexte que ce dernier a atterri dans le grenier. Dans la foulée, il a pu accéder au premier étage en empruntant une trappe. Mais celui-ci a été stoppé net par le propriétaire des lieux âgé de 70 ans.

La suite après cette vidéo

Crédit Photo : iStock

Muni d’une petite arme de poing, l’homme aurait alors menacé l’intrus. Loin d’être effrayé, le malfrat lui aurait alors sommé de « dégager ».

Dans des circonstances qui restent encore à déterminer, le Genassien a eu recours à son arme face au malfaiteur.

Alertés, les gendarmes ont découvert le corps sans vie du jeune homme. La victime a été déclarée morte sur place malgré l’intervention rapide des premiers secours. L’individu présentait une blessure par balle. Une autopsie sera prochainement pratiquée pour connaître les cause exactes du décès.

Le maire soutient le septuagénaire

De son côté, le propriétaire du pavillon a été placé en garde à vue ce lundi 9 février. Lors de son interrogatoire, il a admis avoir utilisé son arme contre le voleur. Selon ses déclarations, le tir ne l’aurait pas atteint.

Face aux enquêteurs, le septuagénaire a assuré avoir vu deux individus. L’un d’eux aurait pris la fuite lorsque les militaires sont arrivés sur les lieux.

Crédit Photo : iStock

Le parquet de Lyon a ouvert deux enquêtes : une procédure du chef de tentative de vol avec arme et une procédure du chef d’homicide involontaire

Interrogé par RMC, le maire de la ville, Daniel Valéro, a apporté son soutien à son habitant.

« Pourquoi, à 3h du matin, on a des personnes qui fracturent des toits, qui enlèvent des tuiles et qui rentrent chez des gens? Cette visite impromptue à 3h, la personne est peut-être en droit d’avoir peur et de se poser des questions. Et puis, si elle est menacée, de riposter », a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter :

« Qu’on arrête de se poser des questions par rapport à celui qui a été envahi chez lui, mais qu’on se pose plutôt des questions par rapport à celui qui envahit les autres ».

Même son de cloche pour les habitants du quartier, qui partagent le même point de vue que l’édile.