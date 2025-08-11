Une adolescente de 14 ans pousse son petit frère du troisième étage après avoir « entendu des voix »

À Draguignan (Var), un enfant de huit ans est tombé du troisième étage de son immeuble. Sa sœur ainée serait à l’origine de la chute.

Un drame terrible est survenu dans la nuit du 7 au 8 août à Draguignan, une commune située dans le Var.

Un petit garçon âgé de huit ans a chuté du troisième étage de son immeuble, rapporte Le Parisien.

Comme le précisent nos confrères, l’enfant est tombé depuis un porte-fenêtre de l’appartement. Celui-ci a atterri sur un carré de pelouse, au pied de son bâtiment.

Alertés par ses hurlements, des voisins ont contacté les secours, aux alentours d’une heure du matin.

Crédit Photo : iStock

La victime a été héliportée dans un état grave jusqu’à l’hôpital de la Timone (Marseille). Polytraumatisé, le jeune patient présentait notamment une fracture à la hanche.

Fort heureusement, ses jours ne seraient pas en danger.

La grande sœur fait des révélations troublantes

Comment une telle situation a-t-elle pu se produire? D’autant plus que le garçon n’était pas seul dans le logement puisque sa sœur aînée de 14 ans et sa tante étaient aussi présentes.

Ce fait divers glaçant a pris une tournure encore un peu plus dramatique lorsque l’adolescente a avoué avoir poussé son petit frère dans le vide. Ce dernier a été sauvé par le bout d'herbe qui a ammorti sa chute.

Crédit Photo : iStock

Auprès des inspecteurs, la jeune fille a confié avoir « entendu des voix » lui ordonnant de le faire. Selon Le Parisien, la tante des enfants dormait lorsque les faits se sont produits. Les parents, qui étaient absents, ont reçu un appel de la police leur annonçant la mauvaise nouvelle.

C’est le commissariat de police nationale de la cité du Dragon qui a hérité de cette enquête pour le moins complexe. Le lendemain, tous les membres de la famille ont été auditionnés. L’objectif ici étant de mieux comprendre le profil psychiatrique de la grande sœur.

Les résultats de l'expertise permettront de faire avancer l'enquête.

Crédit Photo : iStock