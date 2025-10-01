Millie Bobby Brown a créé un refuge pour animaux a déjà sauvé 230 chiens abandonnés

Millie Bobby Brown dans son refuge pour animaux

Habituée aux remarques déplacées sur les réseaux sociaux, Millie Bobby Brown a enfin été applaudie par les internautes après avoir ouvert un refuge pour animaux abandonnés.

Millie Bobby Brown est régulièrement au cœur des conversations sur les réseaux sociaux, victime de moqueries et d’insultes sur son physique. Cette fois, la jeune actrice fait taire les mauvaises langues grâce à une initiative saluée.

La star de Stranger Things et son mari, Jake Bongiovi, ont définitivement quitté Los Angeles pour s’installer dans une ferme de Georgie. Selon le média The Daily meme feed, le couple, devenu parent il y a quelques semaines, vit avec 60 animaux en liberté.

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi avec leur chienCrédit photo : Millie Bobby Brown/ Instagram

À l’instar de ses confrères Morgan Freeman et Willem Dafoe, Millie Bobby Brown a acheté une ferme pour en faire un sanctuaire pour animaux. Elle et son mari vivent ainsi entourés de chiens, de chevaux, de vaches, de moutons et même d’un âne aveugle.

Un refuge qui accueille aussi plus de 230 chiens abandonnés

Millie Bobby Brown a également ouvert un refuge pour animaux abandonnés depuis quelques années. Elle s’occupe elle-même du lieu et des 23 chiens qui l’abritent actuellement. L’actrice ne prend pas son rôle à la légère. Elle possède un lecteur de micropuce pour animaux. Lorsqu’elle rencontre un animal errant, elle vérifie s’il est perdu et si elle peut retrouver ses propriétaires. Si l’animal est abandonné, l’actrice lui offre une place dans son refuge.

Millie Bobby Brown et son chienCrédit photo : Millie Bobby Brown/ Instagram

À ce jour, Millie Bobby Brown a recueilli plus de 230 chiens au total dans le besoin : un rottweiler, un golden retriever, un dogue allemand et un teckel aveugle de 18 ans nommé Rigby. Le pauvre canidé a été découvert au bord d’une route. L’actrice l’a recueilli afin de lui offrir une belle fin de vie.

« Je pensais qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps ; il est aveugle et ne s'oriente plus. Mais maintenant, il saute sur mon canapé et a trouvé un second souffle », a-t-elle raconté.

Millie Bobby Brown avec un bébé chien dans son refugeCrédit photo : Millie Bobby Brown/ Instagram

Désormais, cette amoureuse des animaux utilise ses réseaux sociaux pour encourager l’adoption des animaux abandonnés.

