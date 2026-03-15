Une employée plus size menace de démissionner si son patron ne change pas son uniforme, les internautes... défendent le patron

Sur Reddit, un manager d’entreprise a demandé l’avis des internautes concernant une situation problématique avec une employée qui a exigé un uniforme adaptée à sa grande taille, menaçant même de démissionner.

Les uniformes de travail sont un sujet très controversé. Certains employés sont totalement à bord et estiment qu’ils peuvent créer une atmosphère professionnelle où tout le monde est sur la même longueur d’onde. D’autres, cependant, ne veulent pas être limités et pensent que les uniformes entravent l’individualité. Certains vont même jusqu’à en faire toute une histoire et cherchent la discrimination, même quand il n’y en a pas.

Cela peut être un énorme casse-tête pour votre manager bien intentionné. Un utilisateur de Reddit s’est exprimé sur une situation particulièrement frustrante au travail. Leur employée grande taille voulait un style de chemise complètement différent et s’est fâchée lorsque ses exigences n’ont pas été satisfaites. Voici son témoignage :

"Je travaille en tant que responsable d'un service client dans une grande attraction touristique. Nous avons une nouvelle employée que nous appellerons Kate. Les employés sont tenus de porter un uniforme composé d'un polo de marque et de tout pantalon approprié au travail que les gens choisissent de porter.La plus grande taille que nous avons actuellement dans le polo est un 2XL. Kate est une femme de taille plus et elle a demandé la plus grande taille disponible. Je lui ai donné le 2XL, et ça semblait bien lui aller. Cependant, après la première semaine de travail, elle est venue à mon bureau et m’a dit qu’elle aimerait parler. Elle m'a dit qu'elle trouvait l'uniforme trop « serré » et que le tissu la mettait mal à l'aise. Elle a déclaré qu’il n’était pas accommodant pour les membres du personnel les plus nombreux de proposer uniquement un « polo collant et ajusté ». (Les polos sont en polyester dri-fit.) Je lui ai fait savoir que nous pouvons commander une taille plus grande pour elle, mais il faudrait 2 à 3 semaines pour que les polos personnalisés arrivent. Elle m'a demandé si je pouvais lui commander un style de chemise différent, et j'ai dit non parce que les uniformes doivent être cohérents. Elle semblait insatisfaite de cette réponse mais nous avons mis fin à la conversation. Aujourd'hui, j'ai ouvert ma messagerie pour recevoir un email de Kate qui peut se résumer : « C'est une pratique irrespectueuse et discriminatoire de refuser d'accommoder des employés de taille plus. En ne me permettant pas de porter un uniforme, je ne me sens pas à l'aise car vous avez fait de cet environnement de travail un environnement de travail indésirable et hostile pour moi. Si la direction n’est pas en mesure de me commander un uniforme approprié, je quitterai rapidement ce poste. » Kate est par ailleurs une employée solide et n'a aucun problème d'assiduité ou de service client. Suis-je un connard en ne cédant pas à ses exigences ici ?"

Le but d’un uniforme est que tout le monde porte les mêmes vêtements. Si certains membres du personnel sont tenus de porter l’uniforme alors que d’autres sont autorisés à faire ce qu’ils veulent, cela brise toute perception d’unité et de cohésion. Ou, pour le dire franchement : soit tout le monde porte l’uniforme, soit personne ne le fait.

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Demander un traitement spécial (par exemple, porter une chemise de style différent) est injuste pour vos collègues. Cela signifie également que votre manager doit maintenant faire face à une situation tendue au travail. Une situation qui aurait facilement pu être évitée.

À moins qu’ils n’aient personnellement écrit la politique de l’entreprise sur le code vestimentaire approuvé, ils n’ont probablement pas le pouvoir de changer les règles. Il ne leur reste donc qu’une seule option : demander à leurs collègues de bien vouloir se conformer aux règles.

Maintenant, ne vous méprenez pas, il ne devrait y avoir aucune tolérance pour la discrimination sur le lieu de travail. Cependant, dans ce cas particulier, il ne semble pas qu’il y ait eu quelque chose de semblable.

Les internautes soutiennent le manager

Le manager était heureux de commander une chemise plus grande pour son employée, mais il ne voulait pas céder sur le style de la chemise qui devait être conforme à celui des autres employés. Un uniforme est un uniforme, et les mêmes règles s’appliquent à tous.

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Bien sûr, tous les codes vestimentaires ne sont pas égaux. Certains d’entre eux sont trop stricts et peu pratiques. D’autres sont injustes et discriminent activement des employés spécifiques. Par exemple, comme le souligne « People Management », les employeurs ne devraient pas imposer des normes différentes aux femmes et aux hommes sans justification appropriée.

Sur Reddit, de nombreux internautes ont pris fait et cause pour le manager, estimant qu’il n’était finalement pas un connard.

“Tu n'as pas été irrespectueux ou discriminatoire. Tu l'as traitée avec respect et lui as proposé une solution appropriée. On dirait qu'une employée balance des mots à la mode (discrimination, environnement de travail hostile) pour essayer de forcer la direction à céder.Laisse-la partir. Bon débarras.” “Tu lui as proposé de lui commander une taille plus grande pour la chemise "uniforme", elle a répondu : "non, commande-moi un autre modèle"... puis elle a essayé de prétendre qu'il y avait un "environnement de travail hostile" !?Qu'elle démissionne.”

Les politiques du code vestimentaire ne devraient pas être identiques ; cependant, les normes devraient être équivalentes. L’anomalie serait d’exiger que les femmes portent du maquillage, des jupes ou une coiffure spécifique s’il n’y a pas d’exigence similaire pour les hommes. Idéalement, vous voulez créer une atmosphère de respect et d’inclusivité dans l’entreprise afin que vos employés se sentent en sécurité et habilités à bien faire leur travail. Franchement, les travailleurs le détestent lorsqu’il y a des normes manifestement différentes pour différentes personnes.

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Il est difficile de dire à quoi ressemblera l’avenir des codes vestimentaires. Il est possible que les uniformes de travail survivent et même prospèrent dans les industries qui nécessitent un contact constant avec les clients.

En même temps, les choses pourraient prendre une tournure très différente. N’oublions pas qu’il y a seulement quelques décennies, porter un jean au travail aurait été mal vu dans certaines grandes entreprises plus prestigieuses.

De nos jours, cependant, les jeans décontractés (business) sont généralement très largement acceptés. Certaines entreprises ont encore assoupli leurs codes vestimentaires à la suite de la pandémie, avec autant de professionnels travaillant toujours à distance ou ayant adopté un système hybride.