« Un flemmard assumé » : il touche 3 000 € par mois depuis 7 mois sans jamais travailler, car son patron a... oublié qu'il l'avait recruté

Aux États-Unis, un employé d’une entreprise immobilière gagne un salaire confortable sans réaliser la moindre tâche au bureau. Son secret ? Sa hiérarchie semble avoir oublié son existence…

Sur le forum Reddit, un employé américain est revenu sur son expérience professionnelle pour le moins étonnante. Celui-ci reçoit depuis sept mois un salaire de 3 000 euros, et ce alors qu’il ne lève pas le petit doigt.

Payé à ne rien faire depuis sept mois

Tout a commencé en juin dernier lorsque l’auteur du message a été embauché par une grande entreprise immobilière internationale située sur la côte est des États-Unis, rapporte Le Journal Économique.

Avant ses débuts dans la société, son recruteur a été victime d’un licenciement, ce qui a eu une conséquence directe sur ses missions à accomplir au sein de l’agence.

Crédit Photo : iStock

Lors de son premier jour au bureau, le nouveau salarié a vite déchanté. Et pour cause : sa hiérarchie ne se préoccupait pas de lui. Délaissé dans un bureau vide, l’employé administratif n’a reçu aucune tâche à exécuter.

Le principal concerné s’est donc tourné vers d’autres managers pour tirer les choses au clair. Mais, contre toute attente, ces derniers n’ont pas réagi.

Crédit Photo : iStock

« Un flemmard assumé »

Depuis, la situation reste quasi inchangée. L’homme se rend sur son lieu de travail trois jours par semaine, et fait du télétravail le reste du temps, le tout en étant payé pour créer des feuilles de calcul sur les salaires.

Au total, cet employé pas comme les autres travaille quinze minutes par semaine. Une fois son ouvrage terminé, il s’octroie des pauses lecture ou visionne des vidéos. Le travailleur reconnaît qu’il se complait dans ce quotidien très avantageux pour lui, puisqu’il souligne son oisiveté :

« Je suis un flemmard assumé. Même ce travail, je n’ai pas envie de le faire, alors un deuxième ? Certainement pas », a-t-il écrit sur le réseau social.

Crédit Photo : iStock

Cette histoire soulève de graves problèmes d’organisation au sein des grandes entreprises, soulignent nos confrères. Pour étayer ses propos, le média cite des audits réalisés en Espagne.

Ces procédures mettent en lumière des employés inactifs « en raison d’un manque de suivi hiérarchique ».