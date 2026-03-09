Une énorme « boule de feu » traverse le ciel européen, faisant naître des théories folles

Une gigantesque et mystérieuse lueur a été aperçue dans le ciel européen cette semaine. Précisions.

La voûte céleste s'est soudainement embrasée.

Une mystérieuse « boule de feu » a traversé le ciel de plusieurs villes européennes, sous le regard de témoins ébahis. Cette étrange lueur aurait par ailleurs causé quelques dégâts, notamment chez nos voisins allemands.

☄️🇫🇷 Un spectaculaire bolide illumine le ciel français et une partie de l’Europe occidentale !



Le soir du 8 mars 2026, un bolide particulièrement lumineux a traversé le ciel français, offrant un phénomène bref mais impressionnant, visible depuis de nombreuses régions de France… pic.twitter.com/wgsrjuU01m — Xplora (@XploraSpace) March 8, 2026

Quelle était cette mystérieuse « boule de feu » aperçue au-dessus de l'Europe ?

La scène s'est produite dans la soirée du dimanche 8 mars et a pu être racontée par de nombreuses personnes ayant assisté au phénomène. Ce soir-là, aux alentours de 19 h, une intense lueur a en effet traversé le ciel européen, laissant derrière elle une traînée lumineuse visible à des kilomètres à la ronde.

Aussitôt observé, le passage de cette « énorme boule de feu », comme l'ont décrite les témoins, a été relayé par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, faisant ainsi naître les théories les plus folles quant à son origine.

[INFO HORS SEINE-MARITIME]



☄ Un #bolide a été aperçu ce dimanche soir dans le nord-est de la France, la Belgique et le Luxembourg.



Un objet lumineux d'une sorte d’« étoile filante très brillante »



Il sera précisé dans les prochains jours de quel type d'objet il s'agit.… pic.twitter.com/ppgPjfVUq4 — Météo76 (@meteo_76) March 8, 2026

Ainsi, plusieurs internautes ont signalé la présence de cette lueur en Alsace, mais aussi en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas ou encore en Allemagne. Les services d’urgence allemands ont d'ailleurs rapporté avoir reçu de nombreux appels de personnes interloquées et même inquiètes d'assister à un tel phénomène. Un bout de débris, provenant certainement de cette mystérieuse traînée lumineuse, aurait également endommagé une maison à Coblence, dans le centre du pays.

Si aucune précision n'a été apportée quant à ce mystérieux objet céleste, plusieurs spécialistes pensent néanmoins qu'il pourrait s'agir d'un bolide, c'est-à-dire un météore très lumineux. Ce phénomène se produit lorsqu’un fragment de roche, provenant de l’espace, pénètre dans l’atmosphère terrestre à très grande vitesse.

Pour rappel, les bolides se forment à très haute altitude, ce qui explique pourquoi ils peuvent être visibles depuis plusieurs zones géographiques en même temps.