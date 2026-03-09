Une énorme « boule de feu » traverse le ciel européen, faisant naître des théories folles

Par |

Un météore aperçu dans le ciel européen le 8 mars

Une gigantesque et mystérieuse lueur a été aperçue dans le ciel européen cette semaine. Précisions.

La voûte céleste s'est soudainement embrasée.

Une mystérieuse « boule de feu » a traversé le ciel de plusieurs villes européennes, sous le regard de témoins ébahis. Cette étrange lueur aurait par ailleurs causé quelques dégâts, notamment chez nos voisins allemands.

Quelle était cette mystérieuse « boule de feu » aperçue au-dessus de l'Europe ?

La scène s'est produite dans la soirée du dimanche 8 mars et a pu être racontée par de nombreuses personnes ayant assisté au phénomène. Ce soir-là, aux alentours de 19 h, une intense lueur a en effet traversé le ciel européen, laissant derrière elle une traînée lumineuse visible à des kilomètres à la ronde.

La suite après cette vidéo

Aussitôt observé, le passage de cette « énorme boule de feu », comme l'ont décrite les témoins, a été relayé par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, faisant ainsi naître les théories les plus folles quant à son origine.

Ainsi, plusieurs internautes ont signalé la présence de cette lueur en Alsace, mais aussi en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas ou encore en Allemagne.  Les services d’urgence allemands ont d'ailleurs rapporté avoir reçu de nombreux appels de personnes interloquées et même inquiètes d'assister à un tel phénomène. Un bout de débris, provenant certainement de cette mystérieuse traînée lumineuse, aurait également endommagé une maison à Coblence, dans le centre du pays.

Si aucune précision n'a été apportée quant à ce mystérieux objet céleste, plusieurs spécialistes pensent néanmoins qu'il pourrait s'agir d'un bolide, c'est-à-dire un météore très lumineux. Ce phénomène se produit lorsqu’un fragment de roche, provenant de l’espace, pénètre dans l’atmosphère terrestre à très grande vitesse.

Pour rappel, les bolides se forment à très haute altitude, ce qui explique pourquoi ils peuvent être visibles depuis plusieurs zones géographiques en même temps.

Suivez nous sur Google News
Ciel

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
Un amas de Ruche
Un essaim de 1000 étoiles va illuminer le ciel ce jour précis en février, ne ratez surtout pas cet événement rarissime
La Pleine Lune
Elle ne reviendra pas avant 2042 ! La Super Lune la plus brillante va illuminer le ciel dans quelques jours
Une étoile
Du jamais vu depuis 400 ans : une étoile sur le point d’exploser, elle pourrait illuminer le ciel en plein jour
Pleine lune dans la nuit
Préparez-vous, une rare « lune noire » va apparaître dans le ciel cette semaine
La Pleine Lune des Fraises
Le 11 juin, ne ratez pas la Super Pleine Lune des Fraises, cet événement rarissime ne se reproduira pas avant... 2043