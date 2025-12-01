150 météores par heure, une gigantesque pluie d'étoiles filantes va inonder le ciel

Dans quelques jours, une spectaculaire pluie d’étoiles filantes va illuminer le ciel. Il s’agit de la pluie des Géminides, qui va nous offrir la chance de voir jusqu’à 150 étoiles filantes par heure.

De nombreux événements astronomiques ont lieu ces derniers temps. Au mois d’octobre, il était possible de voir une comète à l’oeil nu et dans quelques jours, la Super Lune la plus brillante de l’année va illuminer le ciel.

Mais ce n’est pas tout ! Dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 décembre, il sera possible d’admirer la pluie d’étoiles filantes des Géminides. Un spectacle à ne pas manquer.

Crédit photo : iStock

Un événement astronomique attendu

Cette année, bonne nouvelle ! Le spectacle aura lieu le week-end, ce qui vous laissera tout le loisir d’admirer les étoiles filantes jusque tard dans la nuit. Comme l’explique La République des Pyrénées, les météores pourront être observés entre le 4 et le 17 décembre, mais le pic d’activité aura lieu dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 décembre.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les pluies d’étoiles filantes n’ont pas lieu uniquement en été, bien au contraire. La pluie des Géminides est l’un des phénomènes astronomiques les plus impressionnants de l’année.

Crédit photo : iStock

150 étoiles filantes par heure

Le spectacle promet d’être incroyable puisqu’il sera possible de voir jusqu’à 150 étoiles filantes par heure, soit un taux nettement supérieur à celui des pluies d’étoiles filantes habituelles. En effet, cet événement rivalise avec celui des Perséides, qui a lieu au mois d’août.

“Certaines années, c’est 90, d’autres 200… Mais la majorité des années, on a entre 120 et 150 météores par heure. Les Géminides sont la pluie la plus intense actuellement, seules les Quadrantides en janvier et les Perséides en août rivalisent en intensité”, a expliqué Kévin, un youtubeur spécialisé d’astronomie, au Journal du Net.

Pour profiter pleinement du spectacle et ne manquer aucune étoile filante, il est recommandé de s’éloigner de la pollution lumineuse et de choisir un environnement dégagé. Si ces conditions sont réunies, il faudra ensuite espérer que le ciel ne soit pas trop couvert. Pensez à prendre des vêtements chauds et des couvertures, et n’oubliez pas de faire un voeu !