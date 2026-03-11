Doit-on laisser pleurer son bébé ou intervenir immédiatement ? Une étude répond enfin à la question

Quand un bébé pleure, il y a deux écoles : celle qui préfère attendre un peu et celle qui ne perd pas de temps pour intervenir. Une récente étude vient d’apporter sa conclusion sur le sujet.

Laisser un bébé pleurer, bonne ou mauvaise idée ? Une étude répond

Peut-on laisser un bébé pleurer avant d’intervenir ou ne pas perdre de temps ? C’est la question que se posent de nombreux parents. Une étude britannique vient d’y répondre, tout en relançant le débat entre les psychologues.

Selon les psychologues Ayten Bilgin et Dieter Wolke de l'université de Warwick, la réponse est oui, vous pouvez laisser votre bébé pleurer. Dans la revue Journal of Child Psychology and Psychiatry, les deux auteurs affirment que laisser son bébé pleurer quelques instants avant d’intervenir ne nuit pas à son développement comportemental ni à la qualité du lien avec sa mère.

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont suivi 178 nourrissons, nés à terme ou prématurément, jusqu’à leurs 18 mois. Durant ce laps de temps, ils ont pris en compte les fréquences durant lesquelles les mamans laissaient leur enfant pleurer ainsi que la durée de ces pleurs.

Des résultats qui font débats chez les professionnels

Les chercheurs ont ensuite évalué le développement comportemental des enfants en laboratoire. Pour le lien avec la maman de l’enfant, un test psychologique reconnu ("situation étrange") a été mené, complètent nos confrères de Doctissimo.

Le résultat obtenu devrait ainsi rassurer les parents qui ne réagissent pas d’emblée aux pleurs de leur enfant. En effet, l’étude indique que laisser pleurer occasionnellement son enfant ne présente aucun risque pour son développement comportemental. Les bébés qui pleurent plus longtemps ne présentent ni signe d'agressivité ni signe d’hyperactivité. Quant au lien avec leur mère, il reste aussi intact que si les bébés avaient été consolés rapidement.

Malgré tout, ces résultats font débat. Des professionnels de la santé estiment que laisser un bébé pleurer peut générer du stress qui pourrait influencer son développement comportemental. La pédiatre Catherine Gueguen rappelle également que les pleurs sont les seuls moyens de communication des bébés et qu’ils peuvent exprimer plusieurs choses. Dès lors, il faut donc y prêter attention. En réponse, les auteurs de l'étude ont précisé que laisser un bébé pleurer avant intervention n’avait pas d’impact sur leur développement.

Le débat reste ouvert tandis que d’autres recherches doivent être menées sur les pleurs et les émotions des bébés.