Une fillette de 5 ans jette sa petite sœur de 21 jours par la fenêtre du 4ème étage

En Russie, une fillette de 5 ans est accusée d’avoir jeté sa petite sœur de 21 jours par la fenêtre. Le nouveau-né n’a pas survécu.

Un drame terrible est survenu samedi 25 octobre dans le village russe de Vasiliev, dans le district de Zelenodolsk (Tatarstan).

Un nourrisson âgé de 21 jours est mort après avoir été jeté par la fenêtre du 4ème étage d’un immeuble.

Comme le rapporte la presse locale, c’est la grande sœur du nouveau-né qui aurait commis cet acte glaçant.

Crédit Photo : East2West

Peu avant le drame, la fillette et le bébé avaient été laissés seuls dans l’appartement familial par leur mère. De son côté, le père était au travail.

C’est dans ce contexte que l’ainée de la fratrie aurait fait basculer sa sœur dans le vide. La victime n’a pas survécu à sa chute d’une hauteur de douze mètres.

La jalousie en cause ?

Le corps sans vie de l’enfant a été découvert par des passants horrifiés. Alertés, les secours se sont rendus sur les lieux, où ils ont confirmé le décès de la petite fille.

« Une enquête pénale a été ouverte sur la mort du nourrisson », a indiqué le Comité d’enquête russe.

Les investigations permettront de savoir pourquoi les deux enfants en bas âge étaient sans surveillance le jour du drame. Selon les premiers éléments de l’enquête, leur mère était en visite chez une amie quand l’incident s’est produit.

« La fille aînée était contrariée qu’il y ait un autre enfant dans l’appartement et, par jalousie, elle a jeté le nourrisson par la fenêtre », révèle un deuxième rapport citant des sources locales.

À noter que cette piste reste encore à explorer. Mikhaïl Afanasyev, chef du district de Zelenodolsk, a présenté ses condoléances à la famille endeuillée, avant de mettre en garde les habitants :

« J’exhorte tous les parents à être vigilants et à ne jamais laisser leurs enfants seuls ». (Mikhaïl Afanasyev)

Toujours selon les médias russes, une procédure pour abandon et mise en danger a été ouverte contre les parents. La mère de famille, quant à elle, risque une peine de prison.