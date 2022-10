Cette petite fille atteinte de spina bifida réussit à terminer un triathlon alors qu'elle pensait ne jamais pouvoir marcher

Hallee McCoombes, une jeune fille de 10 ans atteinte de spina bifida, a réussi à terminer un triathlon alors que ses médecins lui avaient dit qu’elle ne marcherait jamais. Un véritable exploit pour cette jeune guerrière.

Hallee McCoombes est une petite fille âgée de 10 ans qui est une véritable source d’inspiration et un symbole de courage.

La jeune fille est atteinte de spina bifida, une anomalie congénitale qui survient pendant la grossesse. Dans l’utérus, la moelle épinière du bébé ne se développe pas correctement, ce qui entraîne une déformation de la colonne vertébrale à la naissance.

Crédit photo : Hallee McCoombes

À cause de sa maladie, Hallee n’a aucune sensation au niveau de la taille et des genoux. Pour se déplacer, elle utilise uniquement les vibrations qu’elle ressent à travers son corps.

« Son cerveau est affecté, sa coordination est affectée et évidemment, elle a beaucoup de muscles et de nerfs qui sont endommagés », a déclaré Christine, la mère de Hallee.

Elle termine un triathlon

Quand sa maladie a été diagnostiquée, les médecins ont dit à Hallee qu’elle ne pourrait jamais marcher, ni faire de sport. Cependant, la jeune fille n’a jamais voulu accepter ce pronostic.

« Quand ils me disent ça, je ne les écoute pas », a-t-elle décrété.

Crédit photo : Hallee McCoombes

Armée de courage, Hallee s’est battue contre sa maladie et a réussi à finir un triathlon composé de 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied. Quand Hallee nage, elle ne peut pas bouger les jambes et avance uniquement avec la force du haut de son corps. Si elle est trop fatiguée, elle nage sur le dos.

À 10 ans, Hallee est une vraie guerrière et une championne d’athlétisme en Australie. La jeune fille a déjà fait plusieurs triathlons ainsi que des courses de sauts de haie, ce qui est impressionnant quand on se rappelle qu’elle ne sent pas le sol sous ses jambes. Dans 6 ans, la jeune fille espère participer aux Jeux paralympiques.

Crédit photo : Hallee McCoombes