Une sans-abri de 35 ans, qui vivait près des ordures, meurt après avoir été.. soulevée par un camion d'éboueurs

Une femme sans domicile fixe est décédée récemment dans des conditions tragiques. Récit.

C'est un dramatique accident et le triste épilogue d'une longue descente aux enfers.

Tyrah Adams, une femme sans-abri de 35 ans, est morte dans des conditions tragiques après avoir été accidentellement hissée sur un camion poubelle. Vivant manifestement au milieu des ordures, la défunte aurait en effet été soulevée par l'un des engins reliés à la benne, avant de succomber à ses blessures.

Choquée, sa famille réclame que justice soit faite et veut que les coupables paient.

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SDF, elle est accidentellement tuée par une benne à ordures

Le drame est survenu le 12 février dernier à Louisville dans le Kentucky (États-Unis), indiquent notamment nos confrères américains de WDRB.

Si l'on en croit les détails livrés par la presse locale, Tyrah Adams se trouvait dans une ruelle jonchée de détritus lorsqu'une benne à ordures est arrivée pour nettoyer les lieux. Sans s'apercevoir de sa présence, les éboueurs auraient alors actionné le grappin hydraulique du camion pour ramasser les déchets, mais l'engin aurait malencontreusement soulevé la trentenaire.

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Parvenant tant bien que mal à s'extraire du grappin, la victime se serait ensuite réfugiée dans un commerce voisin, avant d'être transportée à l'hôpital, où elle est décédée, des suites de ses blessures.

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Attristée et en colère, la famille de Tyrah, qui a confirmé qu'elle était bien sans-abri, ne comprend pas comment un tel accident a pu arriver. Elle a également précisé que la défunte avait décidé de reprendre sa vie en main, malgré sa situation précaire. Sa sœur a notamment indiqué qu'elle souffrait de troubles liés à la consommation de produits stupéfiants, mais qu'elle envisageait sérieusement d’intégrer un programme de désintoxication. « Cet événement lui a volé la chance de reconstruire sa vie », a-t-elle ainsi déploré. Tout comme elle, ses proches exigent désormais des réponses et des coupables.

Stéphanie Rivas, avocate de la famille Adams, accuse ainsi les éboueurs d'avoir fait preuve de négligence. Son cabinet a par ailleurs décidé de lancer une enquête, en parallèle de celle de la police, afin de faire toute la lumière sur le drame.

Réagissant à ces accusations, le maire de Louisville, Craig Greenberg, qui évoque un « accident tragique », a tenu à rappeler qu'il n'existait aucune preuve attestant que les agents municipaux auraient été négligents.

Affaire à suivre...