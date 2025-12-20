Deux éboueurs sauvent une femme sur le point de se jeter d'un pont

À Bordeaux, deux éboueurs ont sauvé une femme qui était sur le point de mettre fin à ses jours en sautant d’un pont.

La semaine dernière, deux éboueurs, prénommés Olivier et Ugo, ont empêché une tentative de suicide en intervenant ensemble.

« Je n’ai pas réfléchi »

Les faits se sont déroulés mercredi 10 décembre à Bordeaux, aux alentours de 9 heures 30, selon les informations du site Actu Bordeaux, relayées par Ouest-France.

Les deux agents, qui rentraient au dépôt après leur tournée, empruntaient le pont d’Aquitaine à bord de leur camion lorsqu’ils ont aperçu une femme en train d’enjamber les barrières de sécurité.

Le comportement suspect de la passante a interpellé les employés municipaux. Et pour cause : cette dernière était sur le point de sauter dans la Garonne.

La réaction d’Ugo, qui se trouvait sur le siège passager, a été immédiate. Il est sorti du véhicule et s’est précipité vers la femme en détresse afin de l’empêcher de mettre fin à ses jours.

« Je n’ai pas réfléchi, j’ai ouvert la portière et j’ai couru vers elle. J’ai traversé les voies en arrêtant les voitures et j’ai essayé de l’attraper par la taille », se souvient le bon samaritain auprès de nos confrères.

La victime tenait un discours incohérent

Comme le précise le quotidien régional, Ugo a rapidement été rejoint par son collègue. Le duo a alors essayé d’apaiser la femme, mais celle-ci tenait un discours délirant.

« Laissez-moi, laissez-moi! Il faut que je saute sinon ils vont tuer mon fils. Vous savez très bien de qui je parle: les scientologues. On ne peut rien faire pour arranger ma situation », aurait-t-elle déclaré.

Face à cette situation, les éboueurs ont alerté les pompiers et les policiers. En attendant leur arrivé, ils ont continué à veiller sur la victime âgée d’une cinquantaine d’années.

« On voyait qu’elle était perdue (…) Je n’avais plus trop la notion du temps, j’étais paniqué. J’avais peur qu’elle saute devant mes yeux ! », confie Ugo.

Sur place, l’un des policiers s’est menotté à la quinquagénaire pour l’empêcher de se jeter à l’eau.

Félicités par leur hiérarchie, Ugo et Olivier ne veulent pas être comparés à des héros, et assurent que leur acte était « tout à fait normal ».