Elle se suicide en se jetant du pont de Normandie devant 17 lycéens traumatisés

Horrible drame en Normandie, où une femme a mis fin à ses jours en se jetant d’un pont. Une scène glaçante qui s’est déroulée devant un groupe d’élèves qui participaient à un voyage scolaire.

Une scène insoutenable. Les faits se sont déroulés jeudi 16 octobre 2025 sur le pont de Normandie, aux alentours de 10 heures 30, rapporte Ici Normandie.

Selon les informations de nos confrères, une femme de 49 ans s’est jetée de l’infrastructure pour mettre fin à ses jours.

Dépêchés sur les lieux, les secours sont intervenus pour lui venir en aide après avoir été alertés par des témoins.

Crédit Photo : iStock

Cette opération de sauvetage, mobilisant dix sapeurs-pompiers issus des centres de secours d’Honfleur, Pont-l’Évêque et du Havre, a eu lieu au niveau de la commune de Honfleur (Calvados).

La victime a été retrouvée inconsciente dans l’eau par l'équipe de sauvetage aquatique. Face à cette situation, les pompiers ont essayé de la réanimer, sans succès.

La quadragénaire est morte noyée, a indiqué un médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (Smur).

La femme se suicide devant un groupe de lycéens

Comme le précise le média régional, un groupe de lycéens en voyage scolaire a vu la femme sauter dans la vide.

Les adolescents originaires de Haute-Marne se trouvaient dans un bus lorsque le drame s’est produit.

Selon 20 Minutes, une cellule médico-psychologique a été mise en place par le SAMU pour apporter un soutien et un accompagnement aux témoins traumatisés.

Crédit Photo : iStock

« Dix-sept élèves et deux accompagnants ont été pris en charge sur un total de trente-quatre personnes », a déclaré Benoît Vérel, responsable de la communication à la préfecture du Calvados.

En mars 2025, un homme a mis fin à ses jours au même endroit. Celui-ci avait été aperçu en train d’enjamber le parapet par un promeneur, qui a donné l’alerte.

Crédit Photo : Wikimédia