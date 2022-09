Ce signe est considéré comme le plus jaloux du zodiaque

En astrologie, certains signes du zodiaque sont considérés comme plus jaloux que d’autres. Sans plus tarder, découvrez le signe qui surpasse tous les autres dans ce domaine.

«L’amour fait naître la jalousie, mais la jalousie fait mourir l’amour». Cette citation de Christine de Suède (reine de Suède de 1632 à 1654 résonne comme une vérité universelle. Pourtant, on ne compte plus le nombre de couples qui se séparent à cause de la jalousie.

À voir aussi

En effet, la jalousie en amour fait partie des motifs de rupture les plus fréquents. Il faut dire que ce trait de caractère est un véritable poison. Vous l’ignorez peut-être, mais le Scorpion (22 octobre - 23 novembre) est le signe le plus jaloux du zodiaque.

Crédit Photo : Istock

Le Scorpion est rongé par la jalousie

Serviable, chaleureux, gentil… Un Scorpion amoureux ne manque de qualités , mais son plus gros défaut - la jalousie - empoisonne son esprit lorsque le doute fait son apparition. Les soupçons dictent sa conduite et le poussent à adopter un comportement immature avec l’amour de sa vie.

Les natifs du signe Scorpion sont des êtres passionnés et peu sûrs d’eux. Ce cocktail explosif se traduit par des scènes dramatiques. Mais ce n’est pas tout ! Ils accordent difficilement leur confiance car ils ont peur d’être blessés. Résultat : ils doutent de tout et s’enferment dans un tourbillon d’amertume.

Crédit Photo : Istock

Aveuglé par la jalousie, ce signe d'eau se laisse dévorer par ses émotions et ses réactions disproportionnées. Sans surprise, cette attitude ne passe pas auprès de l’élu(e) de son cœur. Cette tension provoque généralement une énorme dispute, voire une rupture.

Attention ! Le Scorpion n’hésitera à se venger pour adoucir sa peine.