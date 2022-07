Heures miroir : signification et interprétation, que veulent-elles nous dire ?

11 h 11, 08 h 08 ou 19 h 19… quel message veulent nous faire passer ces heures miroir ? Découvrez les significations des 24 heures miroir.

En retard, vous regardez votre montre : il est 09 h 09. Pressé, vous déverrouillez votre téléphone et remarquez qu'il est 14 h 14. Ces heures miroirs vous interpellent. Est-ce le fruit du hasard ou un signe de l'univers ? On vous explique tout, les significations des heures miroir n'auront plus de secret pour vous.

Qu'est-ce qu'une heure miroir ?

On appelle heure miroir les horaires aux nombres symétriques. Par exemple, 14 h 14, 07 h 07 ou 22 h 22 sont des heures miroir. Dans l'astrologie en général et dans la numérologie en particulier, les nombres sont porteurs de sens et de symboles. Si vous constatez une heure miroir, cela signifie que votre ange gardien veut vous envoyer un message. Ce message ne déterminera certainement pas le cours de votre vie, bien heureusement. Ce signe agira comme un coup de pouce ou un conseil d'ami envoyé par l'univers.

Le plus souvent, ces heures miroir sont des signes de l'univers envoyés par les anges gardiens. Pour vous guider, vous prévenir d'un danger, vous conseiller ou simplement vous rassurer, ces heures miroirs agissent comme un lien entre vous et les messagers de l'univers. Parfois, tellement les signes sont importants et intenses, il arrive que certaines personnes interprètent les heures miroir comme un message d'un être décédé.

Ces messages angéliques sont encore plus puissants quand il s'agit de synchronicités parfaites. Il en existe deux : 11 h 11 et 22 h 22. Si vous tombez sur cette suite de 4 chiffres identiques, cela signifie que vous êtes en complète symbiose avec l'univers. En bref, les heures miroir sont des messages angéliques transmis aux humains pour les conseiller et les épauler. Chaque heure miroir a sa signification, ses interprétations et son message à délivrer. Il faut savoir les écouter et les interpréter.

Très spirituelles, il arrive que certaines personnes remarquent plusieurs heures miroirs dans une même journée. Rassurez-vous, ce n'est pas que l'univers veut vous alerter d'un grave danger imminent. C'est seulement le signe que vous êtes sur la bonne voie.

L'heure miroir 00 h 00

C'est l'heure du changement (et c'est le cas de le dire). L'heure miroir 00 h 00 appelle à la renaissance, au changement, à un nouveau cycle spirituel. En numérologie, le chiffre 0 symbolise le point de départ. Il est vrai, tout commence par le 0, par le néant. Quand on change de cap, on a des choix à faire. N'ayez pas peur de faire des choix, ils vous aident à avancer et prendre confiance en vous. N'oubliez pas que ce message vous a été envoyé par vos anges gardiens, alors lancez-vous.

L'heure miroir 01 h 01

L'heure miroir 01 h 01 vous apporte un message concernant votre vie privée. Cette heure tardive est propice à la réflexion alors faites le point sur votre vie sociale. Un conseil : ouvrez les yeux sur vos relations. Vos anges gardiens vous invitent à nouer de nouveaux liens, à socialiser. Après une bonne nuit de sommeil, allez à la rencontre des gens, soyez ouverts à toute relation potentielle, regardez autour de vous !

Intéressons-nous un instant à la numérologie de cette heure miroir : 01 + 01 = 2. En numérologie, le chiffre 2 symbolise l'union entre deux personnes. Cette heure miroir vous annonce peut-être une belle rencontre sentimentale.

L'heure miroir 02 h 02

Si en regardant votre montre vous tombez sur cette heure miroir, vous ne devez retenir qu'une chose : écoutez-vous, écoutez votre instinct ! Vous avez des capacités spirituelles incroyables et les anges essaient de vous le faire comprendre. Vous êtes ouvert à la médiumnité, faites-en bon usage. De plus, l'ange gardien rattaché à cette heure miroir est Achaiah. Cet ange gardien permet d’accéder à la spiritualité… simple hasard ? Nous n'y croyons pas !

L'heure miroir 03 h 03

Vous vous réveillez en pleine nuit après un cauchemar, vous regardez l'heure et voyez qu'il est 03 h 03. Le message est clair : les anges vous aident à trouver le chemin, la quiétude, le calme et la sérénité. Rendormez-vous paisiblement, demain est un autre jour.

Écoutez ce message venu de l'univers : pour trouver la quiétude, il faut parfois se séparer de personnes trop nocives dans votre entourage et prendre de la distance. Ainsi, vous avez sûrement un réel travail d’introspection à faire. N'ayez crainte, vos guides veillent sur vous.

L'heure miroir 04 h 04

La numérologie de cette heure miroir correspond au chiffre 8 (04 + 04 = 8). Ce chiffre symbolise la force. À travers cette synchronicité, vos anges gardiens vous apportent une bonne nouvelle. Ils vous aident à retrouver la bonne voie. Par le biais de cette heure miroir, ils vous incitent à toujours persévérer, ne jamais rien lâcher. Si vous avez un projet personnel ou professionnel en tête, soyez courageux, ne lâchez rien !

L'heure miroir 05 h 05

Si vous lisez l'heure miroir 05 h 05, cela signifie que l'univers a un message pour vous. Les anges de cette heure miroir vous invitent à vous canaliser. Vous êtes une personne entière avec une énergie incroyable. Vous pensez à beaucoup de choses à la fois et vous avez tendance à tout mélanger. Soufflez un coup, et lâchez prise.

L'heure miroir 06 h 06

Si vous vous réveillez à 06 h 06, les anges gardiens vous font comprendre que vous êtes sur le bon chemin de vie. Cette heure miroir vous conseille aussi de faire du tri dans votre vie pour rester dans cette trajectoire. Faites du tri dans vos relations personnelles et retrouvez votre indépendance émotionnelle.

L'heure miroir 07 h 07

Avec l'heure miroir 07 h 07, les anges gardiens saluent votre réussite, votre choix de vie et confirment que c’est le bon. Tout vient à point à qui sait attendre. Alors continuez sur cette voie, un changement est proche. Gardez le cap !

L'heure miroir 08 h 08

Quelle peut bien être la signification de 08 h 08 ? Vous êtes aligné avec le divin. Chez vous, la spiritualité génère du positif et accroît vos projets personnels. Si vous êtes dans une période difficile, ce message de l'univers est envoyé pour vous rassurer. Soyez serein, tout arrivera si vous êtes patient. Allez-y petit à petit. Vos anges vous appellent à pratiquer la méditation et l'introspection. La méditation peut vous aider à différencier les relations toxiques des relations sincères et authentiques. Dans la vie, tout le monde ne vous veut pas que du bien !

L'heure miroir 09 h 09

Ayez confiance en vos relations amicales ! Vous êtes quelqu'un de bien. Vous le savez et vos anges gardiens aussi. Ils veulent vous pousser à continuer dans cette voie notamment en vous disant de faire confiance à vos amis proches. Ils sont là pour vous. Alors préservez vos relations amicales, elles sont précieuses. La numérologie de cette heure miroir incarne le nombre 18 (09 + 09 = 18). Ainsi, cet horaire vous pousse à faire confiance à votre intuition.

L'heure miroir 10 h 10

Un changement s'impose et les anges veulent vous en informer. Dans son livre « Les Anges et les Nombres », le médium connu et reconnu Kyle Gray définit l'heure miroir 10 h 10 comme : « Croyez bien que Dieu et les anges ne font qu’un et qu’ils sont avec vous maintenant. Vous êtes au bord de quelque chose de miraculeux ». Attention, un changement radical mais nécessaire va bouleverser votre vie et vos relations. Amour, argent ou travail, il y a du changement dans l’air !

L'heure miroir 11 h 11

Voici l'heure miroir absolument parfaite : 11 h 11. Vous êtes en totale symbiose avec l'univers, les guides spirituels et les anges gardiens. Heure miroir la plus insolite et la plus symbolique en numérologie, elle est composée de 4 chiffres identiques. Interprétez cette synchronicité comme un message de soutien de la part de vos guides. Si vous avez une idée en tête, un projet, lancez-vous ! Vous êtes à votre place, au bon moment et au bon endroit.

L'heure miroir 12 h 12

12 h 12 c'est l'heure de l'appel du ventre… mais pas que ! C'est aussi l'heure miroir qui vous reconnecte à la spiritualité. Vous êtes quelqu'un d'entier, d'humain et d'altruiste. Et parce que vous êtes comme ça, la spiritualité est faite pour vous et peut vous apporter beaucoup de choses positives. Vous pouvez apporter beaucoup au monde qui vous entoure. Soyez patient…

L'heure miroir 13 h 13

« 13 h 13, fais un vœu ! », cette phrase, on l'a tous entendue au moins une fois. Effectivement, c'est la coutume ! Cette heure miroir veut vous dire autre chose. Avec le 13 h 13, vous allez faire un grand ménage dans votre vie ! En effet, vos anges gardiens essaient de vous prévenir d’un changement plutôt radical. Alors faites confiance à vos guides, ils sont là pour vous épauler. D'ailleurs, l'ange gardien attribué à cette heure miroir est Yeiazel qui symbolise… l'entraide.

L'heure miroir 14 h 14

En ce moment vous n'êtes pas trop dans votre assiette et l'heure miroir 14 h 14 vous le fait remarquer. Ce signe marque un nouveau départ, un changement important, un progrès professionnel. Si vous avez remarqué cette heure miroir, c'est que vos guides vous soutiennent.

L'heure miroir 15 h 15

15 h 15 arrive avec de bonnes nouvelles ! L'amour devrait pointer le bout de son nez… Un conseil : laissez-vous aller à de nouvelles rencontres. D'ailleurs la numérologie de cette heure miroir, le nombre 30, confirme cette idée. En effet, le 30 symbolise la vertu de l'amour et la puissance de la séduction.

L'heure miroir 16 h 16

Attention… 16 h 16 n’est pas l'heure miroir la plus réjouissante. Elle annonce une malchance, en amour, au travail ou en argent… Faites attention, écoutez les recommandations des guides spirituels. Soyez attentifs aux signes qu'ils essaient de vous transmettre. Cette heure miroir présage un passage difficile. Les anges vous rassurent en promettant qu’après la pluie, vient le beau temps. Pour vivre cette période au mieux, rentrez en méditation avec vous-même.

L'heure miroir 17 h 17

Les anges gardiens l’avaient prédit, après la pluie vient le beau temps. Ils vous apportent une bonne nouvelle. L’heure miroir 17 h 17 annonce un renouveau positif. Créativité, nouvelles idées, naissance de projets, lancez-vous ! Vos guides veillent sur vous. Faites de vos rêves une réalité.

L'heure miroir 18 h 18

Cette heure miroir est l'une des plus symboliques. Ce message de l'univers annonce que vous vous embarquez dans un cheminement qui va marquer votre vie. En ce moment, les émotions vous bouleversent, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Restez calme, si vous avez vu cette heure miroir, les anges vous rassurent et confirment que vous êtes sur la bonne voie. N'oubliez jamais que l'intuition est l'une des clés pour avancer l'esprit tranquille.

L'heure miroir 19 h 19

L'interprétation de cette heure miroir est claire : écoutez votre cœur, il vous mènera toujours sur le bon chemin. Vous êtes pensif et quelque chose vous tracasse, l'ange spirituel de cette heure miroir vous invite à lâcher prise. Il vous soutient et veille sur vous.

L'heure miroir 20 h 20

Vous êtes à l’affût de tout, tout le temps. Très curieux et déterminés à atteindre vos objectifs, vos guides spirituels vous alertent sur votre dépense d’énergie avec autrui. Lâchez prise pour vous retrouver et vous concentrer sur le présent. Carpe diem, comme dit le dicton.

L'heure miroir 21 h 21

S'il y a bien une heure miroir positive, c'est bien 21 h 21. Les anges gardiens vous annoncent l’arrivée d’une récompense imminente, d’une réussite proche. Chance et réussite vous guident. Un entretien d'embauche, un accord de prêt pour acheter votre première maison ou l'obtention d'un examen important, ce signe de l'univers ne vous réserve que du bonheur. En effet, dans le tarot de Marseille, cette heure miroir symbolise la concrétisation. Un hasard ? Toujours pas !

L'heure miroir 22 h 22

Voici la deuxième synchronicité parfaite : 22 h 22. Elle vous exprime une reconnaissance extrême. Vos anges gardiens sont fiers de la personne que vous êtes, de ce que vous accomplissez et vous le font savoir par ce message. Un conseil : continuez de montrer qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Cela pourrait bien vous sourire à nouveau.

L'heure miroir 23 h 23

Ne vous fixez aucune limite dans vos projets. Les anges gardiens vous envoient un message positif. Allez au bout de vos réalisations et de vos idées. Ils vous guident et veillent sur vous ! Faites travailler votre esprit. Vous pouvez vous coucher tranquille, l'ange Haiaiel, l'ange symbole de l'apaisement, est avec vous.