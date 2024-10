Les 3 signes astro les plus entêtés du Zodiaque

S'il est dit qu'il faut de tout pour faire un monde, et que chacun(e) a ses qualités et ses défauts, le fait d'être têtu peut se révéler très bénéfique ou juste insupportable... Nous avons déniché, pour vous, les 3 signes les plus têtus du Zodiaque... Découvrez dans ce classement avec qui il ne sert à rien de lutter…

3) Les Scorpion

Si ce signe porte en lui une immense capacité de changement et une capacité de transmutation sans pareille, les Scorpion peuvent se révéler très têtus… Leur intensité leur confère une capacité de persuasion quasiment illimitée ! Convaincus d’avoir souvent (pour ne pas dire toujours) raison, les Scorpion sont capables d’aller envers et contre tout, envers et contre tous pour défendre leurs idées… Ils ne lâchent rien, ce qui les rend particulièrement irrésistibles ou… détestables !

2) Les Bélier

Le signe le plus fonceur du Zodiaque serait-il également le plus forceur ? La problématique du Bélier ? Il fonce si vite qu’il réfléchit après… Sûr de lui, leader inné et spontané, le premier signe du Zodiaque, gouverné par Mars, se révèle puissamment guerrier. Il est parfois si égocentré qu’il ne tient compte que de son propre avis, qui est forcément le bon… Ainsi, si vous n’êtes pas d’accord avec lui, il foncera sans même prendre le temps de se justifier vers ses idées !

1) Les Taureau

De mauvaise foi, les Taureaux ? Si l’on aime nos ami(e)s Taureau pour leur loyauté à toute épreuve, ils.elles n’en demeurent pas moins très difficiles à faire bouger et à pousser dans leurs retranchements… Quand un(e) Taureau a une idée derrière la tête, il est souvent impossible de lui faire changer d’avis. Leur aversion au changement peut les rendre particulièrement entêtés…

Et voilà les amis(e), mais ne soyez surtout pas vexé(e)s, vous avez également votre lot de qualités ... ( on ne veut pas se faire tapper à la redac ;)

