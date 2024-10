Horoscope de la Semaine du 20 au 27 octobre - la semaine des révélations

Découvrez votre HOROSCOPE de la Semaine à l’aide du TAROTSCOPE ! Mêlant l’art de l’Astrologie à celui du Tarot, ce tirage spécial - Signe par Signe -vous révèlera tout de vos énergies …

À quoi vous attendre et comment vous y préparer au mieux !

Bélier

Que d’évolutions pour vous, cette semaine, ami(e)s Bélier ! Ça bouge sur le plan sentimental… Pour certains, de belles unions se concrétisent, pour d’autres, des désengagements s'amorceront… Financièrement, un coup de pouce arrive, mais attention, ce n’est pas une raison pour tout dilapider, vous en aurez bien besoin en temps voulu ... On vous encourage à rester maître de vos pulsions !

Taureau

Cette semaine, attention aux mauvaises habitudes, ami(e)s Taureau… Soyez fort(e)s et résistez à la tentation… Écoutez les bons conseils de vos amis ! En amour, un nouveau départ ou une belle rencontre est possible ! Vous bénéficirez d’un grand charisme, profitez-en !

Gémeaux

Cette semaine pourrait être très révélatrice, ami(e)s Gémeaux… Il y a de la désillusion dans l’air. Peut-être serez-vous déçu par rapport à certaines situations ; ne vous précipitez donc pas et écoutez-vous, car votre intuition pourrait être décuplée et venir à bout de tous les mensonges !

Cancer

Cette semaine, c’est l’heure de remettre les pendules à l’heure, ami(e)s Cancer ! Des discussions, pas toujours évidentes, arrivent pour que vous remettiez de la justice et de la justesse dans votre vie… notamment dans votre vie sentimentale ! Pour certains, la tentation d’aller voir ailleurs sera grande…

Lion

Cette semaine, vous retrouvez la raison, ami(e)s Lion… En revanche, le compromis ne fera pas ou plus partie de la partie ! Vous en avez marre des discussions stériles et vous voulez aller de l’avant en vous imposant… Écoutez-vous, mais ne vous braquez pas, au risque de vous brouiller avec quelqu’un définitivement… notamment dans votre foyer ou famille…

Balance

Cette semaine, vous arrêtez de vous battre contre des moulins à vent, ami(e)s Balance ! Si la vérité ne fait pas toujours plaisir à voir, cette semaine vous sortez de l’illusion et arrêtez de vous acharner dans des situations qui ne fonctionnent pas… Un vrai coup de chance peut arriver dans votre relation ou pour faire une rencontre… Des joies familiales également ! Vous allez de l’avant !

Scorpion

Cette semaine, nous vous conseillons de prioriser vos finances, ami(e)s Scorpion… Vous avez la capacité de remettre de la justesse dans la situation, si vous acceptez de ne pas jouer les paniers percés et de ne pas tout dilapider. Aussi, préférez l’intuition à la peur et ne faites pas confiance à n’importe qui. Vous aurez de toute façon envie de vous réfugier dans votre monde intérieur cette semaine !

Sagittaire

Cette semaine, vous ne foncez et ne forcez rien, ami(e)s Sagittaire… Vous changez d’attitude et la vérité vous apparaît ! Vous vous transformez et ce sera très bénéfique sur le plan des finances et de la transmission si vous avez le courage de sortir de vos illusions. Chassez vos regrets, de nouvelles idées pourraient se révéler très prometteuses !

Capricorne

Quelle motivation cette semaine, ami(e)s Capricorne ! Votre carrière sera votre grande priorité, quitte à vous épuiser… Vous savez ce que vous voulez et faites tout pour l’obtenir… Vous vous apprêtez peut-être à signer un gros contrat… Tout s’accélère, mais n’oubliez pas de souffler un peu et aussi de vous reposer…

Verseau

Cette semaine, il est possible que vous étudiez les termes d’une association, ami(e)s Verseau… Qu’elle soit amoureuse ou professionnelle, vous décidez de ne pas vous laisser éblouir, et vous avez bien raison. Vous jonglez entre toutes vos obligations et la joie revient !

Poissons

Cette semaine, vous n’avez qu’une envie, ami(e)s Poissons : jouir d’une certaine solitude… Vous en avez ras le bol de certaines situations, vous êtes soûlé(e) et voulez la paix ! Vous éprouvez certainement également le besoin de retrouver votre souveraineté et de vous affirmer ; vous ne vous ferez plus marcher sur les pieds (ou la queue ?) comme ça, et c’est tant mieux… Bien qu’on vous conseille de nuancer votre propos, votre charisme certain pourrait vous être utile…