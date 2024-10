Vénus : l'amour, Mercure : la communication ! Ce que les planètes disent de vous

Chaque jour, le ciel est différent. Les planètes, étoiles et astres s’orchestrent autour d’un mouvement… et forment différents aspects…

Ce sont ces mouvements et ces aspects qui sont étudiés lorsqu’un(e) astrologue décrypte un thème astral, qu’il soit de naissance ou du jour ! En observant ces mouvements et ces placements dans votre ciel de naissance, vous pouvez décrypter votre personnalité et votre manière d’interagir... Ces précieuses informations se rélevent importantes car elles nous révelent .... ! Si l’on se concentre souvent sur notre signe solaire, la richesse de notre carte personnelle peut beaucoup nous apprendre sur nous… On vous explique tout ci-dessous, dans notre décryptage spécial !

LE SOLEIL – NOTRE PERSONNALITÉ

Le brillant Soleil, essentiel à toute vie, représente notre personnalité profonde, le SOI. Il représente également le principe masculin. Il est notre identité primordiale et notre finalité ! Ce feu intérieur représente aussi l’égo et comment nous brillons dans notre incarnation ! Son jour est le dimanche, le jour du Seigneur Soleil !

LA LUNE – NOS ÉMOTIONS

La belle Lune régit tout de même les marées et les eaux sur la Terre… Elle correspond à l’intuition, à la réceptivité, au monde de l’intériorité et à l’émotionnel… En Occident, elle est associée au Yin, à la part féminine, à l’inconscient… Son jour associé est le lundi… Il est bon de consacrer cette journée à l’intuition et au travail sur son intériorité…

MARS – NOTRE ACTION

Mars, c’est notre capacité d’action : le faire - le fer ! C’est notre côté Yang, associé à la polarité masculine. Mars nous pousse à l’action, il est la planéte de la combativité. Si Vénus est la planète de l’amour, Mars gouverne quant à lui notre séduction… Son jour associé est le mardi… Aussi, le mardi est le jour parfait pour… ne rien lâcher !

MERCURE – NOTRE COMMUNICATION

Gouverné par Hermès, Mercure influe sur nos interactions et tout ce qui touche à la communication, qu’elle soit orale ou écrite. Son jour associé est le mercredi ; il sera donc bon de consacrer cette journée à vos communications et à l’écriture.

JUPITER – NOTRE CHANCE ET EXPANSION

La grande et rayonnante Jupiter, serait-elle dotée de super pouvoirs ? Avec plus d’un anneau à son tour, Jupiter nous parle de chance mais aussi de notre manière de nous étendre, de notre enthousiasme. Elle évoque également notre capacité à faire le lien entre raison et passion pour nous diriger vers notre mission de vie. Son jour consacré est le jeudi… Jouerez-nous au loto pour fêter ça ?

VÉNUS – NOTRE FAÇON D’AIMER

Ce n’est pas pour rien qu’on dit que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus… Planète de l’amour et de la sensualité par excellence, Vénus gouverne nos sentiments et notre façon d’aimer… Selon son placement, elle nous délivre de précieuses informations sur la manière dont nous aimons être aimés… Et comme Vénus est une grande amoureuse, elle va toujours de pair avec Mars… Son jour associé est le vendredi ...

SATURNE – NOTRE ACCEPTATION ET NOTRE STRUCTURE

Pas toujours bien réputée – "Sa turne pas rond ?" Comme le disait mon prof de physique… Saturne est essentielle, même si certains la voient comme la planète de nos limitations… En réalité, Saturne représente l’archétype du père, celui ou celle qui nous fixe des limites, notre éducation, la discipline… Ces limitations sont essentielles pour nous permettre d’avancer ! Saturne représente également notre structure ; elle nous indique nos renoncements et nos acceptations nécessaires à notre évolution. Elle nous guide sur le chemin de la maturité… Son jour de fête est le samedi !

Et voilà, chers ami(e)s astrologues en herbe, vous saurez désormais où regarder dans votre horoscope en fonction des secteurs de votre vie que vous aimeriez analyser…

Exemple : Vous êtes Capricorne, mais votre Vénus est en Taureau… Pour l’amour, vous regarderez le signe du Capricorne, mais surtout celui du Taureau !

Nous espérons que vous saurez désormais tout de vous !