Cette nouvelle enseigne qui propose des prix réduits débarque en France dans le Pas-de-Calais ce samedi

Une nouvelle enseigne à prix réduit commence petit à petit à s’installer en France. Son nom, TEDi, un discounter allemand, qui devrait séduire le plus grand nombre.

Crédit : via Nice Matin

Ce samedi, un événement quelque peu particulier va avoir lieu à Bruay-La-Buissière. La commune du Pas-de-Calais s’apprête en effet à inaugurer un nouveau magasin discount, TEDi.

Il s’agit du deuxième magasin à ouvrir ses portes dans l’Hexagone. Le premier a ouvert mercredi 26 avril à Evreux, dans l’Eure. L’enseigne de discount allemande ne chôme pas et à peine trois jours plus tard, c’est au tour du nord de la France de voir débarquer un magasin à des prix fixes et réduits.

Tout comme les enseignes Noz et Action, TEDi propose des produits à 1, 2 ou 3 euros. Une initiative qui s’inspire du fameux One dollars Stores aux États-Unis.

Une large gamme de produits à prix cassés

Bruay-La-Buissière. Crédit : Codepem/ Wikipedia

En ce samedi 29 avril, il faut donc s’attendre à voir une foule se presser dans les rayons du magasin. Et il y aura de quoi faire des heureux. En effet, les petits prix du magasin sont apposés sur plus de 15 000 produits. Suffisant pour trouver ce dont les clients ont besoin.

Le bricolage, le jardinage, les jouets, la papeterie, les cosmétiques, les produits d’entretien, une large gamme est proposée chez TEDi.

Un nouveau venu sur le marché du commerce dont les prix cassés attireront à coup sûr les Français. Mais aussi un nouveau concurrent pour les autres magasins discount.