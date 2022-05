Top 25 des meilleurs films catastrophes

Émotions fortes, suspens, et une petite touche de frayeur, voilà ce que proposent les films catastrophes. Voici un top 25 des meilleurs films de cette catégorie.

Film catastrophe : pourquoi cet engouement pour ce genre de film ?

Femme regardant un film tout en ayant peur

« Et si le monde basculait dans le chaos ? Que se passerait-il si nous étions confrontés à une catastrophe à l’échelle du monde ? » Voilà les deux questions qui sont les causes principales menant à la réalisation d’un film catastrophe. Si ce genre de film n’est que pure fiction, et heureusement, il n’en reste pas moins réaliste. En effet, un film catastrophe peut être abordé de plusieurs manières différentes. Il peut s’agir d’une catastrophe climatique, du style tempête d’une puissance phénoménale qui ravage une ville en quelques minutes. Il peut également être question d’une épidémie qui a exterminé le genre humain et plongé le monde dans le noir total. Ou encore (spoiler alert) d’un bateau de luxe de plusieurs dizaines de mètres qui coule à cause d’un iceberg qui passait par là. En bref, un film catastrophe se base et tourne autour d’une seule et unique chose : la catastrophe en question.

Alors pourquoi nous aimons tant ce genre de film ? Tout simplement à cause des émotions que cela peut procurer. Parfois, on se demande ce qu’on ferait si on était obligé de passer en mode survie. Puis, on passe une heure et demie à regarder des personnages se battre contre des zombies tout en cherchant du carburant et des vivres. Et enfin, on se dit que finalement notre vie est bien. Parce que, si l’arrivée d’une catastrophe à l’échelle du monde est le fantasme (caché ou pas) de certaines personnes, ce n’est pas le cas de tout le monde. Et c’est justement le fait d’avoir réponse à ces « Et si… » qui fait que les films catastrophes sont autant appréciés.

Vous souhaitez en savoir plus ? Prenez des notes et préparez le pop-corn pour l’un ou plusieurs des films de cette sélection du top 25 des meilleurs films catastrophes de tous les temps.

Top 25 des meilleurs films catastrophes, tous genres confondus

2012

Affiche du film "2012". Crédit : distributeur de film, Allociné

Réalisation : Roland Emmerich

Genre : catastrophes naturelles, science-fiction, fin du monde, survie

Ce film est une référence en matière de films catastrophes. Le calendrier maya, le plus précis de tous les calendriers, prédit que la fin du monde arrivera en 2012. Comment survivre à l'arrêt de la vie sur Terre ? 2012 arrive, et la fin du monde aussi. Les catastrophes naturelles s’enchaînent et la planète est rapidement plongée dans le chaos. La survie de l’espèce humaine est la priorité et un groupe de personnes au courage exceptionnel entreprend tout ce qui est possible pour ne pas perdre la vie. Un film catastrophe explosif, haletant et stressant, entraînant les téléspectateurs à travers un scénario des plus terrifiants.

"Enchaînement de catastrophes dantesques", "effets spéciaux très réussis", "Emmerich est passé depuis un moment maître dans le genre catastrophe" ou encore "des scènes d'action et de sauvetage spectaculaires", les critiques du public pour ce film phénomène sont loin d'être catastrophiques.

Titanic

Scène emblématique du film catastrophe "Titanic". Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : James Cameron

Genre : catastrophe, drame, romance, naufrage

Ce classique cinématographique est l'un des films maîtres dans le genre. Le Titanic est le plus grand paquebot de luxe jamais construit. Sur ce bateau d’une taille impressionnante, une jeune femme de haut rang social tombe amoureuse d’un jeune artiste peintre. Respectivement joués par les acteurs Kate Winslet et le célèbre Léonardo Di Caprio, les amoureux vivent leur romance sur ce paquebot. Ce dernier use de ses charmes pour atteindre le cœur de la belle demoiselle, et ça marche! L’histoire d’amour est de courte durée, lorsque le bateau entre malencontreusement en collision avec un iceberg. Le bateau coule… Les amoureux vont-ils survivre ?

Je suis une légende

Affiche du film "Jesuis une légende" Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Francis Lawrence

Genre : catastrophe, science-fiction, horreur, fin du monde, survie

Sorti au cinéma le 19 décembre 2007, ce film catastrophe raconte l'histoire d'un virus transformant les humains en monstres assoiffés de sang, mais dotés d’intelligence, qui se propage sur la toute la planète. La population entière est contaminée et le monde tel qu’on le connaît n’est plus. Le dernier survivant est un scientifique militaire qui cherche désespérément un antidote au virus. Accompagné de son chien, sa vie bascule lorsqu’au cours de l’un de ses raids habituels, il rencontre une femme et son fils.

Independence day

Scène du film "Independence day". Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Roland Emmerich

Genre : catastrophe, science-fiction, extraterrestres, blockbuster, survie

Nous avons cru que seule notre chère Terre est la seule planète habitée dans l’univers tout entier. Tout est remis en question lorsque les aliens décident de débarquer. Des centaines de soucoupes sont positionnées au-dessus des plus grandes villes du monde. Ces visiteurs venus d’ailleurs ont-ils une volonté pacifique ou belliqueuse ?

Réalisé par Roland Emmerich, une légende du cinéma dans la réalisation des films catastrophes, ce film a pour acteurs principaux Will Smith, Jeff Goldblum ou encore Vivicia A. Fox. Rien que ça !

Le jour d’après

Scène du film "Le jour d'après". Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Roland Emmerich

Genre : catastrophes naturelles, thriller, blockbuster

Un homme prédit qu’une nouvelle ère glaciaire est sur le point d’arriver. Malheureusement, personne ne l’écoute. Pourtant, la catastrophe approche dangereusement. Il décide alors de tout mettre en œuvre pour convaincre le président de faire évacuer le pays. Mais, sur son chemin, il se rend compte que son fils est coincé dans une autre grande ville. Un blockbuster haletant et plein de suspens sorti au cinéma le 26 mai 2004.

Godzilla

Affiche du film "Godzilla". Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Roland Emmerich

Genre : catastrophe, science-fiction, blockbuster, surnaturel

Une bête mystérieuse coule un navire pratiquant des essais nucléaires dans le pacifique. Ce monstre n’est autre que Godzilla, une bête aux allures de dinosaures d’une taille incroyable qui finira de saccager toutes les villes du monde entier. Ce blockbuster de 1998 continue aujourd’hui de faire parler de lui comme l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma.

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?

Scène du film catastrophe "Y a-t-il un pilote dans l'avion ?" Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : David Zucker, Jerry Zucker, Jim Abrahams

Genre : catastrophe, comédie, avion

Un Boeing en plein vol est en péril, la moitié des passagers et le pilote sont tous victimes d’une intoxication. Qui peut alors commander cet engin qui se rapproche dangereusement du sol ? Une comédie déjantée et hilarante, à regarder absolument. Sorti au cinéma en 1980, le film obtient aujourd'hui une note moyenne de 3,2/5 sur dans les critiques AlloCiné.

Seul sur Mars

Affiche du film "Seul sur Mars" réalisé par Ridley Scott. Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Ridley Scott

Genre : catastrophe, science-fiction, blockbuster, survie

Un astronaute est envoyé dans l'espace pour une expédition, plus précisément sur Mars. Cette dernière tourne mal et l’astronaute est laissé sans vie sur une planète des plus hostiles. Il doit alors redoubler d’ingéniosité afin d’organiser sa survie et de rentrer chez lui, à près de 225 millions de kilomètres. Les excellents acteurs Matt Damon et Jessica Chastain rendent l'intrigue plus vraie que nature. Un film à regarder absolument pour frissonner !

Warm Bodies

Affiche du film "Warm Bodies". Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Jonathan Levine

Genre : catastrophe, comédie, romance, zombie

Un zombie tombe amoureux d’une fille non infectée. Cela donne lieu à des situations improbables, aussi drôles qu’attendrissantes. Une comédie romantique pas comme les autres. Ce film a été écrit par l'excellent réalisateur américain Jonathan Levine, connu pour la réalisation de "Séduis-moi si tu peux" ou la série drame "Tell me lies".

San Andreas

Affiche du film "San Andreas". Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Brad Peyton

Genre : catastrophe, catastrophes naturelles, action, blockbuster

Ce film américain a toutes les caractéristiques d'un film catastrophe. Sorti au cinéma en 2015, ce film raconte un catastrophe naturelle sans précédant. La faille de San Andreas est ouverte par un tremblement de terre d’une impressionnante magnitude. Cette catastrophe touche alors la ville de San Francisco et celle de Los Angeles. Les habitants arriveront-ils à survivre ? Regardez le film sur Netflix pour le découvrir.

Underwater

Affiche du film catastrophe "Underwater". Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : William Eubank

Genre : catastrophe, monstres marins, blockbuster, thriller

Underwater fait partie de ces films mêlant ambiance thriller et fantastique. Underwater est un film dont le succès a traversé le monde entier. Il met en scène plusieurs plongeurs confrontés à des monstres aquatiques, aussi fascinants que dangereux.

Deep Water

Scène du film "Deep Water". Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Peter Berg

Genre : catastrophe, blockbuster, histoire vraie

Une plateforme pétrolière est le théâtre d’une gigantesque boom. Les occupants du bateau tentent le tout pour le tout pour se sauver les uns les autres et survivre. Deep Water retrace l'incroyable histoire vraie de la plus grande catastrophe pétrolière de l'histoire. Ce film est à voir absolument !

Poséidon

Affiche du film "Poseidon" Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Wolfgang Petersen

Genre : catastrophe, catastrophes naturelles, action, blockbuster, naufrage

Poséidonest un bateau de croisière aussi grand que luxueux. Le soir du réveillon de Noël, Poséidon est frappé par une vague énorme qui arrive à retourner le navire. Ceux qui ont survécu ont un long chemin à parcourir afin d’arriver à sortir de cet enfer. Famille et amis doivent survivre à cette catastrophe qui a tout d'une scène de bataille. L'année de sa sortie, en 2006, le film Poséidon a été nommé à la 78e cérémonie des Oscars dans la catégorie "meilleurs effets visuels".

Tunnel

Affiche du film "Tunnel, film catastrophe coréen". Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Kim Seong-hun

Genre : catastrophe, drame, thriller

Ce film coréen à suspense met en scène un homme coincé dans sa voiture, alors qu’un tunnel est victime d’un éboulement. Ce film à succès cache un arrière-plan social et politique très critique.

En pleine tempête

Affiche du film "En pleine tempête". Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Wolfgang Petersen

Genre : catastrophe, comédie dramatique, action, blockbuster

Un marin-pêcheur décide d’emmener son équipe loin des grands bancs habituels pour espérer attraper plus de poissons. Tout bascule lorsque le bateau chargé de prises est pris par une vague des plus impressionnantes.

Volcano

Affiche du film "Volcano". Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Mick Jackson

Genre : catastrophe, action, volcan, catastrophes naturelles

Unvolcanapparaît soudainement en plein cœur de Los Angeles. La ville est plongée dans le chaos lorsque les traînées de lave se mettent à tout détruire sur leur chemin.

Pompéi

Affiche du film "Pompéi" disponible sur Netflix. Crédit : Netflix

Réalisation : Paul W.S. Anderson

Genre : catastrophe, antiquité, volcan, blockbuster, histoire, catastrophes naturelles

Un film retraçant l’une des plus grandes catastrophes de l’histoire : l’éruption du Vésuve et les conséquences sur la ville de Pompéi.

Sharknado

Scène emblématique du film catastrophe "Sharknado". Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Anthony C. Ferrante

Genre : catastrophe, tempête, horreur, surnaturel, science-fiction

Unetornadeprend forme en pleine mer et plusieurs requins se retrouvent bloqués à l’intérieur. Lorsque la tempête se déchaîne sur Los Angeles, les milliers de requins venus avec s’abattent alors sur la ville.

Maggie

Affiche du film "Maggie". Crédit : Distributeur de film Allociné"

Réalisation : Henry Hobson

Genre : catastrophe, drame, monstre, amour père/fille

Un virus transformant les infectés en zombie touche une adolescente. Dans un élan d’amour pour sa fille, le père de cette dernière entreprend tout ce qui est possible pour la protéger.

Greenland

Affiche du film "Greenland le dernier refuge". Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Ric Roman Waugh

Genre : catastrophe, action, blockbuster, fin du monde

La Terre est menacée par une comète en instance de s’écraser sur son sol. Un homme entraîne son ex-femme et son fils dans une aventure périlleuse, le tout afin d’arriver à Greenland, dernier refuge sur Terre.

The Crazies

Affiche du film "The Crazies" un film de 2010. Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Breck Eisner

Genre : catastrophe, horreur, virus

Suite à une épidémie provoquant la folie des infectés, une ville est mise en quarantaine. Ce film retrace l’histoire d’un groupe de survivants qui tente le tout pour le tout afin de s’échapper de la ville, sans se faire abattre par les forces de l'ordre.

The Bay

Scène du film thriller "The Bay" réalisé par Barry Levinson. Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Barry Levinson

Genre : catastrophe, horreur, thriller, surnaturel

Une bactérie non identifiée contamine le lac de la baie du Maryland. Un thriller haletant, tendu et oppressant.

Creepshow

Scène du film catastrophe et d'horreur "Creepshow". Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : George A. Romero

Genre : catastrophe, horreur, monstre

Lorsqu’un père confisque un magazine d’épouvante à son fils et l’envoie à la poubelle, des monstres s’échappent de la revue et sèment la pagaille dans la vie réelle.

How it ends

Film catastrophe type fin du monde "How it Ends". Crédit : Netflix

Réalisation : David M. Rosenthal

Genre : catastrophe, fin du monde, blockbuster

Tout le pays est transformé en zone d'hostilité à cause d’une mystérieuse catastrophe. Ce film retrace l’histoire d’un homme qui, accompagné de son beau-père, tente de retrouver sa petite amie enceinte.

The darkest hour

The darkest hour avec Emile Hirsch et Olivia Thirlby. Crédit : Distributeur de film Allociné

Réalisation : Chris Gorak

Genre : catastrophe, action, horreur, surnaturel, science-fiction, drame

La ville de Moscou est détruite par une catastrophe arrivée inopinément. La planète est passée sous le contrôle des extraterrestres. Un groupe de jeunes, ayant trouvé refuge sous Terre, sort de leur cachette. Néanmoins, ils ne s’attendent pas à retrouver un monde complètement désert à leur sortie.