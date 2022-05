Stranger things saison 4 : date de sortie, trailer, casting, spoiler

La saison 4 de la série événement Stranger things est bientôt de retour sur la plateforme vidéo Netflix et les fans de la série sont pressés (nous aussi) ! Voici tout ce que vous devez savoir concernant cette nouvelle saison. Date de sortie, trailer, casting, spoiler...

À voir aussi

Il y a des séries Netflix à ne pas louper et Stranger Things en fait partie. Dans cet article, découvrez la date de sortie de la nouvelle saison, la bande-annonce et le casting de Stranger things. La série phénomène de l'année 2016, diffusée sur la plateforme de streaming Netflix, avait connu un succès exceptionnel et immédiat. Les critiques de la presse ont même été exceptionnelles atteignant la note de 3,7/5. Le Figaro avait critiqué : "la nouvelle série fantastique de Netflix, avec Winona Ryder et Matthew Modine, est une lettre d’amour au cinéma et à la pop culture des années 80". Le magazine Paris Match avait émis la critique suivante : "Sans jamais tomber dans le pastiche ou tirer abusivement sur la corde de la nostalgie, les frères Matt et Ross Duffer (Wayward Pines) donnent vie à une série rétro sur fond de synthétiseur avec une histoire bien menée, bien filmée, bien écrite et où flotte assez de mystère pour nous tenir en haleine jusqu'au bout des huit épisodes.".

Il ne reste plus qu'à espérer que les critiques de cette quatrième saison reçoivent autant de critiques positives.

Depuis juillet 2019, les fans de séries sont dans l'attente de la prochaine saison de Stranger things. La série phénomène, diffusée sur la plateforme de streaming Netflix en 2016, avait connu un succès exceptionnel et immédiat.

Extrait de la série Stranger things diffusé sur Netflix. La saison 4 est bientôt disponible sur la plateforme de streaming. Crédit : Netflix

Stranger things rend hommage aux classiques films l'horreur et au cinéma de science-fiction des années 80. Cette série Netflix vous plonge dans un univers mystérieux et surnaturel. Dans l’Indiana, Will Byers disparaît et ses amis se lancent dans une recherche semée d’embûches pour le retrouver. Dans leur aventure, ils découvrent une étrange jeune fille en fuite…

Découvrez la suite des aventures d'Eleven, Will, Dustin, Lucas, Mike et Max après les événements terribles qui se sont déroulés dans la petite ville d'Hawkins. Plus les saisons avancent, plus la série confirme son succès. Les personnages évoluent en même temps que les péripéties.

Stranger things est l'une des séries les plus regardées sur la première plateforme de streaming mondiale : Netflix. Les frères Duffer sont toujours à la tête de la création de la série. Ce sont eux, Matt et Ross, qui ont écrit et réalisé tous les épisodes de la nouvelle saison bientôt dévoilée par Netflix. Aux commandes de cette quatrième saison, les fans de la série auront le plaisir de trouver Shawn Levy, réalisateur des films La Nuit au Musée, à la production.

Quelle date de sortie pour la saison 4 de Stranger things ?

C'est la fin d'un long suspens… La date de sortie de la nouvelle saison de Stranger things a été dévoilée par la plateforme vidéo Netflix. En plus d'annoncer la date de sortie, Netflix a fait une annonce qui a surpris les fans. La nouvelle saison de Stranger things sortira en deux parties, et c'est assez rare de la part de la plateforme Netflix pour le souligner.

La première partie de la saison 4 sort le 27 mai 2022 sur Netflix.

sur Netflix. Le volume 2 de la quatrième saison sort sur Netflix le 1 juillet 2 022.

Vous pouvez déjà marquer la date du 27 mai en rouge dans votre agenda, pour être sûr de ne pas louper cette première partie de la quatrième saison de Stranger things.

Quel est le casting pour la saison 4 de Stranger things ?

Les fans l'attendaient tous… le casting ! Quand on découvre la sortie d'une nouvelle saison d'une série que l'on adore, on espère tous revoir nos acteurs et personnages favoris au casting. Avis aux fans de Stranger things, une bonne partie des acteurs de la série seront présents dans le casting de la quatrième saison.

Les personnages de la série Stranger things diffusée sur Netflix. La saison 4 est bientôt disponible sur la plateforme de streaming vidéo. Crédit : Netflix

Voici d'une partie du casting, la liste des acteurs pour lesquels la présence a été confirmée :

L'acteur Noah Schnapp (Will Byers)

(Will Byers) Millie Bobby Brown (Eleven)

(Eleven) Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

(Mike Wheeler) Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

(Dustin Henderson) Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

(Lucas Sinclair) Erica (Priah Ferguson)

(Priah Ferguson) Winona Ryder (Joyce Byers)

(Joyce Byers) Sadie Sink (Max Mayfield)

(Max Mayfield) Joe Keery (Steve Harrington)

(Steve Harrington) Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

(Nancy Wheeler) Charlie Heaton (Jonathan Byers)

(Jonathan Byers) Maya Hawke (Robin)

(Robin) David Harbour (Hopper)

(Hopper) Et bien d'autres acteurs…

Quelle est l’intrigue de la saison 4 de Stranger things ?

Qu'est-ce qui attend les personnages pour cette nouvelle saison ?

Dans un communiqué de presse, la plateforme vidéo Netflix a dévoilé le synopsis officiel : « Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins. Encore titubants, nos amis se trouvent séparés pour la première fois – et la vie de lycéen n'arrange en rien. C'est à ce moment de vulnérabilité qu'une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l'envers. »

La plateforme Netflix a également dévoilé le teaser, digne d'un film de cinéma, de la quatrième saison.

Teaser officiel de la quatrième saison de la série Stranger things sur la plateforme Netflix. Crédit : Youtube - Stranger things

Après avoir regardé cette bande-annonce, on s'attend à ce que Jonathan, Eleven, Will et leurs amis de Stranger things, rencontrent des difficultés. Le synopsis ressemble à un grand film de cinéma américain plein d'effets spéciaux. Les amis seront séparés aux quatre coins des États-Unis et ne vivent pas un quotidien comme les autres.

Alors qu'un événement étrange se prépare, c'est Eleven qui semble pouvoir sauver ses amis, bien qu'elle n'ait plus de pouvoirs. Au cœur de l'intrigue de cette nouvelle saison de Stranger things, un manoir abandonné attire l'attention, peut-être qu'il assure le passage entre Hawkins et le monde à l'envers…

Affiche de publicité pour la quatrième saison de Stranger things bientôt disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Crédit : Netflix

La quatrième saison de Stranger things signe le retour de Hopper, joué par l'acteur David Harbour ! Ce personnage emblématique est prêt à tout pour sauver ses amis, jusqu'au sacrifice. À la vue de ce teaser, on s'attend à ce qu'un des héros se retrouve dans le monde à l'envers. Après la diffusion de cette bande-annonce, les fans de la série Netflix s'attendent à de nombreuses surprises, notamment en termes de tournage.

En effet, il se pourrait que les héros de Stranger things voyagent dans le monde. D'après les vice-présidentes de la production de la plateforme Netflix : « La saison 4 est plus grande, plus audacieuse et plus complexe que jamais. C’est la première fois que la série voyagera au-delà d’Atlanta ». De plus, le teaser est nommé "Bienvenue en Californie on comprend qu'une partie du tournage a été filmée en Californie, une première pour la série Netflix. La quatrième saison de Stranger things réserve beaucoup de surprises aux abonnés Netflix !

Deuxième bande-annonce de la nouvelle série Stranger things bientôt disponible sur la plateforme vidéo Netflix. Crédit : Youtube de Netflix

Dans une interview donnée au magazine People, Sadie Sink, l'actrice de Max, confirme que cette nouvelle saison de Stranger Things sera démentielle. « C'est la saison la plus bizarre que nous ayons jamais eue », confie-t-elle dans l'interview, avant d'admettre «qu'elle dépasse les limites de ce monde ».

Pour le plus grand bonheur des fans, la saison 4 de Sranger Things comptera plus d'épisodes que les saisons 1 et 3. Cette nouvelle saison sera composée de 9 épisodes, alors que les saisons 1 et 3 comptabilisaient 8 épisodes chacune.

Netflix a dévoilé une vidéo avec les titres des 9 épisodes de la nouvelle saison de Stranger Things, les voici :

Episode 1 :The Hellfire Club

:The Hellfire Club Episode 2 :Vecna's Curse

:Vecna's Curse Episode 3 :The Monster and the Superhero

:The Monster and the Superhero Episode 4 :Dear Billy

:Dear Billy Episode 5 :The Nina Project

:The Nina Project Episode 6 :The Dive

:The Dive Episode 7 : The Massacre at Hawkins Lab

The Massacre at Hawkins Lab Episode 8 :Papa

:Papa Episode 9 :The Piggyback

Logo de la nouvelle saison 4 de la série Stranger things bientôt disponible sur Netflix. Crédit : Netflix

Y aura-t-il une saison 5 de Stranger Things ?

Même si la saison 4 n'est pas encore sortie… les fans de Stranger Things se demandent s’il y aura une suite, une saison 5. Nous brisons le secret… c'est un grand OUI ! La plateforme Netflix a annoncé que l'aventure continuait pour tous les personnages de la série Stranger Things.

Dans un tweet qui a surpris tous les fans de la série, la première plateforme vidéo mondiale a annoncé que la saison 5 serait la dernière avec cette phrase : « Il y a un début à chaque fin ».

La saison 5 sera la finale. pic.twitter.com/D1Q82O6TbG — Netflix France (@NetflixFR) February 17, 2022

Les créateurs de la série ont annoncé avoir planifié l'entièreté de la série sept ans auparavant. Ils souhaitent éviter d'étirer l'histoire et être forcé à rajouter des épisodes en manque d'inspiration.

Où regarder les 4 saisons de Stranger Things ?

Pour regarder les quatre saisons de Stranger Things, il faut être abonné à la plateforme vidéo Netflix. Tous les abonnés Netflix peuvent voir et revoir les épisodes de toutes les saisons. En étant abonné, vous pouvez visionner toutes les séries et films sur la plateforme vidéo.

Pour une soirée Netflix and chill, il y a d'autres sorties cinéma. La série Downton Abbey prend un nouveau souffle avec la sortie du film « Downton Abbey II: une nouvelle ère »au cinéma, il est toujours possible de se (re) faire les 6 saisons deDownton Abbey sur Netflix. La saison 6 de la série espagnole Élite est disponible sur Netflix depuis début avril.