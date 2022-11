À la surprise générale, Michel Sardou va remonter sur scène pour une ultime tournée, 5 ans après avoir fait ses adieux

À 75 ans, Michel Sardou va remonter sur scène en 2023 pour une ultime tournée d’adieu.

Crédit : Jean-Baptiste Quentin / LP

La star de la chanson française, qui avait quitté la lumière des projecteurs en 2017, a décidé de donner à nouveau rendez-vous à son public pour le remercier de sa fidélité tout au long de sa carrière. Cette tournée, baptisée « Je me souviens d'un adieu » en référence à sa célèbre chanson, débutera le 3octobre 2023 par le Zénith de Rouen et devrait se terminer le 16 mars 2024 par l’immense salle de Paris La Défense Arena.

À l’heure actuellement, toutes ces informations ont été rendues publiques par nos confrères de RTL mais elles devraient être confirmées dès le dimanche 13 novembre par le chanteur lui-même, qui sera invité au journal télévisé de 20h de France 2. Dans la foulée, la billetterie en ligne pour la dernière tournée du monstre de la variété française ouvrira le lundi 14 novembre à 10h. Il devrait également se produire à Toulouse, Strasbourg, Lille ou encore Nantes.

Michel Sardou fortement poussé par sa femme

L’interprète du tube « Les lacs du Connemara » n’avait vraiment pas prévu ce retour, pas même dans un petit coin de sa tête, mais il a eu un déclic en allant voir une représentation de la comédie musicale «Je vais t’aimer», un spectacle qui reprend ses plus grands titres. « Le spectacle est formidable, la troupe a beaucoup de talent, la tournée marche bien, j'ai d'ailleurs retardé l'annonce de la mienne, pour ne pas faire de la concurrence déloyale à la leur. Je n'avais jamais vu mon public côté public et c'était très émouvant de voir leurs réactions, d'écouter leurs commentaires. C’est très agréable » a-t-il confié dans les colonnes du Parisien.

Michel Sardou a aussi été encouragé par sa première fan pour remonter sur scène : sa femme. C’est le chanteur lui-même qui a raconté comment celle qui partage sa vie a procédé pour le faire craquer, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas fait les choses à moitié. « Elle menaçait de me quitter et de retourner chez son frère… Elle m'a fait un chantage ! » a expliqué l’artiste.