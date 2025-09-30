MrBeast enferme un homme dans une maison en flammes et lui offre 500 000 dollars s'il arrive... à en sortir

Par ·

MrBeast dans une maison en flammes

Connu pour ses défis fous et délirants, MrBeast est de nouveau au cœur d’une tourmente après avoir enfermé un homme dans une maison en flammes.

Doit-on encore présenter MrBeast ? Le Youtubeur aux 442 millions d’abonnés a encore frappé. Il y a trois mois à peine, l’Américain s’est de nouveau illustré en enfermant un homme dans une salle de sport pendant six mois. Cette fois-ci, il récidive de façon plus provocante.

Il y a deux jours, MrBeast a publié sa dernière vidéo en date. Cette fois-ci, il a enfermé un homme dans une maison... en flammes. Le but ? Qu’il parvienne à se libérer en échange d’une belle somme, ici 500 000 dollars.

Capture d'écran. Crédit photo : MrBeast/ Youtube

Il s’agit d’un énième défi fou lancé par le Youtubeur, qui s’est fait un nom dans le domaine, en échange de grosses sommes d’argent. Sauf que ce défi a suscité bon nombre d'interrogations chez les internautes.

Une vidéo devenue virale qui soulève des interrogations : MrBeast répond

Dans la vidéo, vue 52 millions de fois, un cascadeur est attaché à une chaise dans une maison en feu. Au moment de s’échapper (du moins s’il y parvient), le cascadeur doit récupérer un maximum d’argent pour espérer remporter la somme sauvée. Durant ce défi, MrBeast ne cesse de rappeler à son public à quel point les flammes sont réelles.

Naturellement, cette vidéo a créé une polémique sur la dangerosité du défi. Le Youtubeur a donc tenté de rassurer tout le monde, assurant que l’épreuve avait été testée plusieurs fois par des professionnels.

« Nous avons fait appel à des professionnels pour des tests approfondis, et le gars dans la vidéo, comme indiqué, est un cascadeur professionnel. Je prends la sécurité plus au sérieux que vous ne pouvez l'imaginer », a-t-il écrit sur X ce week-end.

Capture d'écran. Crédit photo : MrBeast/ Youtube

Dans la suite de son message, MrBeast détaille les techniques utilisées pour la vidéo. Il rappelle également qu’il met un point d’honneur à garantir la sécurité de tous sur ses plateaux de tournage. Quoi qu’il en soit, le milliardaire a de nouveau réussi à faire parler de lui.

Suivez nous sur Google News
Youtube

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
Michou
Michou dévoile la somme d'argent colossale gagnée grâce à sa chaîne YouTube en 2024
Squeezie et les youtubeurs
Squeezie sort la vidéo la plus chère de l'histoire de YouTube France, estimée à... plus de 700 000 euros
Le vidéaste australien Lochie Jones
Il profane des tombes au Japon pour faire... des vues sur YouTube et choque la toile
Inoxtag et Michou
Après Inoxtag, Michou va diffuser sa série événement dans plusieurs cinémas français
Inoxtag veut partir dans l'espace
Après l'Everest et sa traversée de l'Atlantique, le YouTubeur Inoxtag révèle son prochain défi fou