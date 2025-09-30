MrBeast enferme un homme dans une maison en flammes et lui offre 500 000 dollars s'il arrive... à en sortir

Connu pour ses défis fous et délirants, MrBeast est de nouveau au cœur d’une tourmente après avoir enfermé un homme dans une maison en flammes.

Doit-on encore présenter MrBeast ? Le Youtubeur aux 442 millions d’abonnés a encore frappé. Il y a trois mois à peine, l’Américain s’est de nouveau illustré en enfermant un homme dans une salle de sport pendant six mois. Cette fois-ci, il récidive de façon plus provocante.

Il y a deux jours, MrBeast a publié sa dernière vidéo en date. Cette fois-ci, il a enfermé un homme dans une maison... en flammes. Le but ? Qu’il parvienne à se libérer en échange d’une belle somme, ici 500 000 dollars.

Capture d'écran. Crédit photo : MrBeast/ Youtube

Il s’agit d’un énième défi fou lancé par le Youtubeur, qui s’est fait un nom dans le domaine, en échange de grosses sommes d’argent. Sauf que ce défi a suscité bon nombre d'interrogations chez les internautes.

Une vidéo devenue virale qui soulève des interrogations : MrBeast répond

MrBeast had a contestant TRAPPED inside a BURNING house to win $500,000 in his new video 😳🔥💰

pic.twitter.com/o5Kvatbkps — Killa 🌺 (@KillaKreww) September 27, 2025

Dans la vidéo, vue 52 millions de fois, un cascadeur est attaché à une chaise dans une maison en feu. Au moment de s’échapper (du moins s’il y parvient), le cascadeur doit récupérer un maximum d’argent pour espérer remporter la somme sauvée. Durant ce défi, MrBeast ne cesse de rappeler à son public à quel point les flammes sont réelles.

Naturellement, cette vidéo a créé une polémique sur la dangerosité du défi. Le Youtubeur a donc tenté de rassurer tout le monde, assurant que l’épreuve avait été testée plusieurs fois par des professionnels.

« Nous avons fait appel à des professionnels pour des tests approfondis, et le gars dans la vidéo, comme indiqué, est un cascadeur professionnel. Je prends la sécurité plus au sérieux que vous ne pouvez l'imaginer », a-t-il écrit sur X ce week-end.

Capture d'écran. Crédit photo : MrBeast/ Youtube

Dans la suite de son message, MrBeast détaille les techniques utilisées pour la vidéo. Il rappelle également qu’il met un point d’honneur à garantir la sécurité de tous sur ses plateaux de tournage. Quoi qu’il en soit, le milliardaire a de nouveau réussi à faire parler de lui.