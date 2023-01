Arcane : 15 personnages emblématiques de la série

La série Netflix Arcane devient aujourd’hui un phénomène culte. Elle s’est déroulée avant LoL. Voici les 15 personnages emblématiques de League of Legends.

1. Jinx

Jinx, le personnage principal de la série Arcane. Crédit : Netflix

La nouvelle série Arcane est arrivée sur Netflix et a connu un réel succès dans le monde du cinéma. Les co-créateurs d’Arcane, Christian Linke et Alex Yee, font sortir des personnages de la scène du jeu ainsi que dans leur vie personnelle.

Arcane est particulièrement inspiré du jeu vidéo populaire League of Legends. Les fans de ce jeu vidéo culte peuvent donc profiter de leurs personnages favoris à travers les épisodes de la série Netflix.

Dans la série Netflix Arcane, Jinx est une petite fille appelée Powder, et non Paula. Cette petite sœur de Vi veut se rendre utile et fait des efforts, mais elle ne fait qu’aggraver les choses. Elle ne respecte personne, même pas ses amis. Elle est ainsi poussée vers le chemin sombre de la vie à cause d’une erreur tragique. Elle aime semer la destruction, le chaos et faire exploser les choses. Elle a, au fond, des problèmes mentaux. Elle a donc rejoint Silco à Zhaun.

2. Vi

Vi, un personnage du jeu LoL. Crédit : Riot Games

Disponible depuis 2021, la série Arcane est le fruit de la collaboration entre Riot Games et Netflix. Dans cette série basée sur l’univers de League of Legends, de nombreux champions issus de LoL sont des personnages importants dans Arcane. Jinx et Vi sont les personnages originaux. Vi fait donc partie de l’un des personnages principaux dans la série Netflix Arcane. Elle est l’orpheline de la misérable ville secrète de Zhaun. Vi et sa sœur Jinx (Powder) ont été adoptées par un ancien gangster, Vander.

Vi s’est battu pour tracer un chemin dans les ruelles dangereuses avec ses poings puissants et ses mots. En effet, elle veut protéger sa petite sœur Powder, mais Jinx est comme un baril de poudre explosif. Vi a au moins su trouver une amie loyale en la personne de Caitlyn.

3. Jayce

Jayce, un personnage de la série Arcane Crédit : Netflix

Dans la série Netflix Arcane, Jayce est un étudiant à la Piltover Academy. Son collègue, Viktor, est l’un de ses proches confidents et il est aussi le meilleur ami de Caitlyn. Quand il était enfant, un mage l’a sauvé. Depuis, l’énergie des arcanes l’a fasciné et il veut s’y habituer, avec l’aide de la science. Son ambition l’a mis en conflit avec le professeur Heimerdinger, car elle le pousse parfois à aller trop loin. À noter qu’il n’apparaît que très peu dans le jeu vidéo. Son apparence arrogante le distingue des autres personnages.

Dans League of Legends, Jayce est le « Défenseur de demain ». Il est obsédé par le puissant marteau hextech avec lequel il peut créer diverses formes. Il s’est livré totalement à la défense de sa ville natale, Piltover.

4. Viktor

Viktor, un personnage emblématique. Crédit : Netflix / Riot Games

Dans la série Netflix Arcane, Viktor a travaillé avec Jayce sur la nouvelle technologie hexagonale, ce qui a rendu la magie accessible à tous. Il est connu pour être le plus méchant dans Arcane. L’inventeur Viktor est atteint d’une maladie grave qui menace désormais sa vie. Il s’est tourné vers Singed à cause du désespoir. Avant de disparaître, il souhaite créer de grandes choses pour aider les gens qui souffrent. Il veut notamment qu’on se souvienne de lui. Il utilise toujours des techniques de manipulation. Dans l’un des épisodes, il console Jinx au lieu de l’assassiner quand cette femme a perdu sa force.

Dans LoL, ce mage peut changer son pouvoir après avoir tué un adversaire. Son titre est « annonciateur des machines ». En effet, il croit que la technologie peut être sauvée par l’humanité.

5. Caitlyn

Caitlyn, un champion du jeu LoL. Crédit : Riot Games / Netflix

Dans la série Netflix Arcane, Caitlyn est la jeune exécutrice venant de la maison de haute catégorie de Piltover. Cette fille n’a pas peur de se salir les mains. Elle est également déterminée à garantir la justice et la sécurité, et prend des risques énormes pour y arriver. Elle a, par exemple, libéré la sœur de Jinx, la célèbre Vi. Caitlyn et Vi sont donc devenues amies.

Dans la League of Legends, Caitlyn est le shérif de Piltover. Elle a pour rôle de chasser les criminels avec des pièges en filet et un sniper.

6. Heimerdinger

Heimerdinger, le professeur de l'Académie. Crédit :Netflix / Riot Games

Dans la série Netflix Arcane, Heimerdinger est un personnage jouant le rôle d’un professeur de l’Académie de Piltover. Il est le vieux sage de la série. Il a élargi et enrichi ses connaissances au cours de ses 300 ans de vie. Il est souvent la voix de la raison dans le conseil municipal. Sa voix est aiguë, avec des notes d’irritabilité. Il a aidé les habitants de Zaun. Son personnage reste inchangé, même s’il a des passages notables dans plusieurs épisodes.

Dans League of Legends, Heimerdinger est l’inventeur vénéré et considéré comme un champion plutôt compliqué pour le Midlane.

7. Ekko

Ekko dans LoL et Arcane Crédit : Riot Games / Netflix

Ekko est le petit garçon de Zhaun dans la série Netflix Arcane. Il est l’ami de Vi et Powder. Son rôle est assez restreint dans l’acte 1. Il a grandi dans un environnement cruel et hostile. Il s’est bien entraîné afin de devenir un combattant plein de dynamisme et d’optimisme. Ce champion de League of Legends se distingue par son intelligence, que ce soit dans la série ou dans le jeu vidéo.

Dans League of Legends, Ekko est connu sous le nom de The Time Breaker. Il est très mobile et peut manier le flux du temps grâce à son invention Z. Il possède la capacité de se téléporter et d’esquiver les attaques.

8. Singed

Singed, un personnage de la série Arcane. Crédit : Riot Games / Netflix

Dans la série Netflix Arcane, Singed est l’un des champions en jouant un rôle périphérique. Dans l’acte1, il se présente brièvement dans une scène avec Silco. Dans l’acte2, cet ancien professeur de Viktor garde une grande salamandre malade. Dans League of Legends, Singed préfère s'occuper de ses poursuivants qui sont sur ses traces depuis trop longtemps.

9. Ryze

Ryze, un champion du jeu LoL. Crédit : Netflix / Riot Games

Il n’a pas été dit que Ryze est le mage qui a sauvé Jayce et sa mère dans la série Netflix Arcane. Pourtant le puissant sort de téléportation ainsi que la magie runique le confirment.

Dans League of Legends, Ryze était connu sous le nom de mage solitaire. Il est aujourd’hui devenu un puissant mage runique ayant subi entre-temps cinq remaniements. Au fil des ans, il a eu la capacité de fonctionner de façon très distincte. Son histoire a été aussi réécrite de nombreuses fois.

10. Poro

Poro, un personnage de la série. Crédit : Netflix / Riot Games

Le Poro est l’un des personnages qui apparaissent dans LoL et Arcane. Cette petite créature câline est à la fois un champion des cœurs et un animal de compagnie. Heimerdinger en possède un plus vieux. Sachez que les Poros sont mignons, intelligents et courageux. Ils ont conquis les fans de LoL.

11. Silco

Silco, un personnage emblématique de la série Arcane. Crédit : Riot Games / Netflix

Dans la série Netflix Arcane, Silco a pour objectif de créer la Nation de Zaun. En effet, son but est de faire reconnaître les habitants de Zaun. Il veut que ces derniers gagnent leur indépendance.

À la fin de la série, il meurt tout en gagnant la reconnaissance de la Nation de Zaun. Comme tous les autres personnages, il a changé et n’a plus rien à voir avec le monstre horrible qu’il était au début de la série.

12. Mel

Mel, un personnage de la série Arcane Crédit : Netflix / Riot Games

Mel Medarda est le personnage principal dans la série Arcane. Elle vient de Noxus, qui est l’empire guerrier au sein duquel sa mère a le grade de général au sein de Noxienne. Mel fait partie du membre du conseil aux côtés d’Heimerdinger. Sa relation avec Jayce a beaucoup évolué au cours de la série. Au début, elle n’est pas amoureuse, mais au final, elle éprouve des sentiments pour Jayce.

13. Vander

Vander, un personnage d'Arcane. Crédit : Riot Games / Netflix

Vander est un nouveau personnage de la série Netflix. Il est le leader officieux de la communauté de Zaun. Les fans de LoL sont tous tombés amoureux de Vander, figure paternelle résidente d’Arcane pour Vi et Jinx. Au début du premier épisode, il a sauvé pour la première fois le couple. Il a commencé à perdre légèrement le contrôle et a gagné en même temps en indépendance.

Dans la suite de la série, il devient Warwick, qui a été transformé en loup enragé. Son bras est plus gros et plus long. Il est aussi plus poilu qu’avant.

14. Jhin

Jhin, un champion du jeu LoL. Crédit : Riot Games

La série Arcane est une meilleure alternative pour s’intéresser plus profondément au Lore de Runeterra, l’univers de League of Legends. Certains pensent que Silco est Jhin. Les fans de l’univers de LoL associent souvent les personnages de la série à des personnages du jeu. D’ailleurs, le caractère et le physique de ces deux personnages ont beaucoup de ressemblances.

Notez que Jhin est originaire de Ionia. Il est un meurtrier qui se satisfait de son art.

15. Twitch

Twitch, le semeur de peste Crédit : Riot Games

De nombreux éléments ont fait référence à Twitch dans Arcane. Ce personnage est bel et bien présent dans la série Arcane. Il fait partie des champions incontournables liés à Zaun. Il a participé aux expériences de chercheurs farfelus. Sachez que l’expérience sur le rat de laboratoire a fait briller les yeux de plusieurs fans du rat d’égout.

Twitch est un petit personnage qui ressemble bizarrement à un rongeur. Il peut être un personnage neutre dans l’histoire qui sert d’indice ou de guide à Zaun, mais il le fait uniquement pour ses intérêts.