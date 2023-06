Avatar : Disney annonce une mauvaise nouvelle pour la suite de saga

Le géant Disney a annoncé ce 14 juin 2023 le report des prochains films Avatar. Rétroplanning.

Mauvaise nouvelle pour les fans d’Avatar, il faudra attendre encore pour découvrir la suite de la saga. Après avoir patienté 10 ans avant de découvrir le second volet de la saga de James Cameron, sorti finalement en novembre 2022, Disney a annoncé ce 14 juin 2023 de nouveaux changements concernant les prochains volets.

Selon Deadline, le géant a annoncé une série de changements concernant les dates de sortie de nombreux films. La raison ? L'impact de la grève de la WGA (grève déclenchée par les scénaristes depuis le 1ᵉʳ mai 2023 et des scénarios qui ne sont pas prêts et des productions interrompues).



Crédit photo : Disney

Comme le rapporte le média spécialisé, la sortie des prochains films Avatar est reportée d'au moins un an et devrait avoir lieu le 19 décembre 2025. Par conséquent, cela repousse donc d'autres suites : Avatar 4 passe du 18 décembre 2026 au 21 décembre 2029 et Avatar 5 passe du 22 décembre 2028, au 19 décembre 2031.

Crédit photo : Disney

Le producteur Jon Landau a déclaré face à ces annonces que “chaque film d'Avatar est une aventure passionnante, mais qu’elle nécessite du temps pour atteindre le niveau de qualité souhaité par les cinéastes et répondre aux attentes du public.” On espère que d’autres retards ne seront pas annoncés concernant les films de James Cameron.

Crédit photo : Disney

D’autres films, comme la suite de Star Wars, sont, eux aussi, repoussés : l'un d'eux va être reporté du 19 décembre 2025 au 22 mai 2026.

Each Avatar film is an exciting but epic undertaking that takes time to bring to the quality level we as filmmakers strive for and audiences have come to expect. The team is hard at work and can’t wait to bring audiences back to Pandora in December 2025. pic.twitter.com/DrFX01qzTa