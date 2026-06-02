Ce film de dinosaures avec Anne Hathaway et Ewan McGregor va faire de l'ombre à Jurassic Park, les spectateurs l'adorent déjà

Découvrez la bande-annonce de ce film de dinosaures qui devrait faire de l'ombre à Jurassic Park et autres blockbusters de cet été avec un duo de choc : Anne Hathaway et Ewan McGregor.

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Les dinosaures débarquent dans une banlieue américaine

Cet été, on sort de chez soi et on se rend au cinéma. Vous aurez tout le temps de dévorer la nouvelle série Netflix tirée d'Harlan Coben. Puis, quand ce sera fait, vous irez voir ce film de dinosaures.

Non, il ne s'agit pas d'un nouvel épisode de Jurassic Park, mais d'un long-métrage 100% original. Alors, on en profite, d'autant plus qu'il met en scène deux acteurs appréciés du public : Anne Hathaway (actuellement à l'affiche du Diable s'habille en Prada 2 et bientôt dans L'Odyssée) et Ewan McGregor (Star Wars).

Crédit photo : Warner Bros.

Dans La fin d'Oak Street, la famille Platt découvre que leur paisible banlieue a été transportée dans un endroit hostile : la préhistoire. Les habitants devront s'allier pour affronter les dinosaures et espérer rester en vie. Le film est produit par Bad Robot, la société de J. J. Abrams, pour le compte de Warner Bros., ce qui lui assure des moyens techniques considerables. Le tournage s'est déroulé entre mars et juin 2024, principalement à Londres et à Atlanta.

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L'ombre de Steven Spielberg plane sur le film, les internautes ont déjà hâte

Crédit photo : Warner Bros.

À la vue de certains détails (dinosaures, années 1980 dans lesquelles se déroule l'histoire, banlieue tranquille), on ne peut s'empêcher de penser à Steven Spielberg. Pourtant, La fin d'Oak Street est réalisé par David Robert Mitchell, influencé par les films de son aîné. D'ailleurs, c'est J. J. Abrams, un des comparses de Steven Spielberg, qui produit La fin d'Oak Street. Voilà pour les références.

Après le film d'horreur It Follows (2014), puis le thriller Under the Silver Lake quatre ans plus tard avec Andrew Garfield, le réalisateur américain revient donc avec un film de science-fiction parfait pour les vacances d'été. Pour compléter l'ensemble, la bande originale du film est confiée à Michael Giacchino, le compositeur oscarisé notamment connu pour son travail sur Jurassic World et la saga Star Trek. De quoi renforcer encore l'atmosphère aventureuse du projet.

Le casting, lui aussi, va bien au-delà du duo Hathaway-McGregor. On retrouve à leurs côtés Maisy Stella, révélée par My Old Ass, et Christian Convery, vu dans The Monkey, dans les rôles des enfants de la famille Platt.

La fin d'Oak Street promet un bon spectacle où devraient se mélanger épouvante, émotions et action. Sur Youtube, les internautes semblent déjà attirés par le film : « Il semble plus impressionnant que les films Jurassic World les plus récents que nous avons vus » ; « Prometteur. J'y serai certainement », écrivent-ils.

Si vous aussi vous voulez vous plonger dans cet étrange univers fait de dinosaures, rendez-vous au cinéma dès le 12 août prochain.