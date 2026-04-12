Cette comédienne célèbre révèle pourquoi elle laisse son compagnon avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes

La comédienne Nikki Glaser s’est récemment confiée sur sa vie de couple en affirmant qu’elle laisse volontiers son petit ami avoir des relations sexuelles avec d’autres femmes.

Les relations de couple peuvent être difficiles à gérer, et Nikki Glaser en sait quelque chose. Cette célèbre comédienne âgée de 41 ans a commencé à fréquenter le producteur de télévision Chris Convy.

Pour que tout se passe bien dans son couple, elle a pris une décision controversée : elle laisse son compagnon avoir des relations sexuelles avec d’autres femmes, comme les personnes qui sont en "célicouple". C’est ce qu’elle a confié dans une interview accordée à Graham Bensinger, dont la vidéo a été publiée sur YouTube.

“Chacun ses petits fantasmes”

Nikki Glaser affirme que cela ne la dérange pas si son petit ami couche avec d’autres femmes. Elle admet même que cela lui plaît. Une décision qui ressemble à celle de cette femme qui a proposé une relation libre à son compagnon, avant de découvrir une terrible chose.

La suite après cette vidéo

“Je crois que j’ai confiance en moi et que je suis quelqu’un de bien. En ce qui concerne ma relation, je ne suis pas jalouse qu’il se rapproche d’autres femmes. Je veux les mêmes choses que les autres. ça ne me dérangeait pas qu’il ait une petite aventure avec quelqu'un d’autre. Chacun ses petits fantasmes. Moi, ça ne me pose aucun problème”, a-t-elle affirmé.

“J’aime bien ça”

Si la comédienne a une préférence pour les relations non-monogames, elle ne va pas voir d’autres hommes pour autant.

“Ça ne me dérange pas vraiment que mon copain ait des aventures d’un soir. Mais ce n’est pas réciproque. Je ne suis pas du genre à avoir des aventures d’un soir quand je suis en couple. Ça ne m’intéresse pas vraiment, mais ça ne me dérange pas non plus si quelqu’un d’autre le fait. En fait j’aime bien ça. L’idée qu’il fasse ça avec d’autres filles m’exciterait”

Nikki Glaser n’est pas la seule à voir les choses de cette façon puisque 61% des Américains se disent ouverts à l’idée d’explorer des relations non-monogames.