« Un joyau caché » : ce film Netflix noté 10/10, terrifie et fascine les internautes « jusqu'à la dernière scène »

Parfois, les avis presse et les avis spectateurs divergent grandement. C’est le cas avec ce film de science-fiction qui s’offre une nouvelle vie sur Netflix où il a, semble-t-il, conquis une grande partie du public.

Netflix met régulièrement à jour son catalogue. Dernièrement, c’est un film qui mélange thriller et science-fiction qui a fait sensation. Mais ce qu’il y a de plus étonnant dans tout cela, c’est que ce long-métrage dans lequel on retrouve David Oyelowo (Selma) et Storm Reid (Euphoria, The Last of Us) a fait un bide à sa sortie en 2019.

En tout cas, il n’a pas été épargné par les critiques de presse qui lui ont attribué le score de 42% sur Rotten Tomatoes. La plupart des critiques reproche au film son récit alambiqué du voyage dans le temps, ou encore ses incohérences scénaristiques et ses bizarreries narratives au point d’en faire un film ennuyeux.

Mais ces critiques dénotent de celles des spectateurs qui ont largement apprécié le film. Ce dernier a reçu un score nettement plus élevé de leur part sur Rotten Tomatoes, à savoir 72%. En lisant les critiques de spectateurs Netflix, ils ont plutôt adoré ce film nommé... Don’t Let Go.

Les spectateurs ne sont pas d’accord avec les critiques presse

Crédit photo : Netflix

Dans Don’t Let Go, le détective Jack Radcliff reçoit un appel téléphonique de sa nièce Ashley. Sauf que cette dernière a été assassinée. Pourtant, la paire va faire équipe à travers des univers parallèles pour résoudre le meutre avant qu’il ne soit commis.

Les spectateurs ont passé un très bon moment devant Don’t Let Go : « Si vous voulez voir un film qui vous attirera, fera battre votre cœur et vous tiendra sur le bord de votre siège, ‘Don't Let Go’ est fait pour vous ! », s’exclame un internaute.

« Très bon film du début à la fin. C'est pourquoi je prends les critiques avec des pincettes », écrit un deuxième.

D’autres avouent ne pas comprendre les mauvaises notes attribuées par la presse : « Ce film mérite une note plus élevée, c'était vraiment phénoménal. Non seulement c’était un thriller captivant, mais la tournure surnaturelle douce-amère était déchirante. Jusqu'à la toute dernière scène, vous craignez qu'il n'y ait aucun espoir et en fait les choses se déroulent d'une manière satisfaisante. 10/10 pour ce film que je recommanderai à coup sûr ».

« Don't let Go est un film phénoménal, intense et sous-estimé. Un joyau caché. Je suis tombé dessus par hasard et je ne regrette pas de l'avoir regardé. Un film tellement génial. Celui qui n'a pas aimé ce film devrait se tenir dans un coin, face au mur », tempère un autre.

Comme pour mettre fin au débat, plusieurs internautes ont recommandé de se faire leur propre avis sur Don’t Let Go. L’écart des notes montre que les critiques et les spectateurs peuvent avoir un avis bien différent pour un film.