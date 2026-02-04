8 comédiens de doublage français mettent en demeure deux sociétés américaines d'IA qui ont volé leur voix

Deux sociétés américaines spécialisées dans l’intelligence artificielle volent les voix des doubleurs sans leur consentement. Huit comédiens français leur demandent d’arrêter.

L’intelligence artificielle menace encore les doubleurs

Chaque jour, les outils d’intelligence artificielle menacent des professions. La dernière en date touche l’industrie du doublage. Ce n’est pas la première fois que les doubleurs s’insurgent et s’inquiètent de la montée en puissance de l’IA.

Fin 2024, ils manifestaient dans les rues de Paris sous le collectif TouchePasMaVF pour protester contre la montée de l’IA dans le doublage. Par ailleurs, on ne compte plus les litiges qui entourent des sociétés spécialisées ayant recréé la voix de défunts doubleurs sans l’accord de leur famille.

Cette fois-ci, huit comédiens de doublage français mettent en demeure deux sociétés américaines. VoiceDub et Fish Audio ont cloné leur voix sans leur accord, révèle l’AFP.

Des voix générées artificiellement sans l’accord des comédiens

Crédit photo : ArtemisDiana/ iStock

Comme l’expliquent nos confrères du Monde, ces sociétés offrent, moyennant paiement, la possibilité de faire lire un texte avec une voix au choix parmi un large catalogue de personnalités. Les acheteurs peuvent ainsi faire lire n’importe quel texte avec une voix reproduite de Kylian MBappé ou même Emmanuel Macron.

Les huit comédiens français demandent aux deux sociétés de retirer de leurs plateformes tous les « modèles de clonage exploitant [leur] voix. » Ils demandent également 20 000 euros de dommages et intérêts. Parmi les comédiens se trouve Françoise Cadol, qui prête sa voix à Angelina Jolie et Sandra Bullock. C’est par hasard qu’elle a découvert la supercherie.

Jonathan Elkaim et Françoise Cadol. Crédit photo : Le Parisien/ MaxPPP

Dans les mises en demeure, la comédienne fustige la pratique : « Tout se passe sans notre autorisation, on parasite notre interprétation, on est néantisé, piraté. C’est notre métier, on vit de notre voix. » Elle espère ainsi alerter les pouvoirs publics afin de permettre aux comédiens « de [se] défendre. » Même son de cloche chez Richard Darbois (Buzz l’Eclair), l'un des huit comédiens participant à cette action : « On prend ma voix pour faire dire n’importe quoi à n’importe qui et ils se font payer sans même que j’aie le moindre droit de regard. »

L’avocat des huit comédiens, Jonathan Elkaim, a prévenu : une assignation en justice attend les deux sociétés si elles ne répondent pas aux mises en demeure. « Étant donné que le contenu manifestement illicite diffusé par ces sociétés s’adresse sans aucune hésitation à un public français et que l’on peut l’acheter en France, la loi française s’applique. » Affaire à suivre.