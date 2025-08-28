KPop Demon Hunters : le film numéro 1 de Netflix va avoir une suite, voici tout ce qu'on sait

Peu de temps après sa sortie en juin dernier, le film “KPop Demon Hunters” a connu un succès mondial. Netflix et Sony ont finalement annoncé qu’une suite allait voir le jour, pour le plus grand bonheur des fans.

Le film animé “KPop Demon Hunters” a connu un immense succès sur Netflix. Diffusé pour la première fois sur la plateforme de streaming en juin dernier, il est rapidement devenu le film d’animation anglophone le plus regardé de tous les temps sur Netflix. Il a totalisé plus de 236 millions de vues et est devenu un succès mondial.

Pour les petits comme les grands, il fait partie des films d'animation les plus populaires de Netflix, tout comme "Devil May Cry" ou encore ces films animés à voir absolument sur la plateforme de streaming.

Crédit photo : Netflix

Ce film coréen retrace l’histoire de Rumi, Mira et Zoey, trois chanteuses du groupe “Huntrix” qui mènent une double vie : elles sont stars le jour et chasseuses de démons la nuit. Si le film a connu un si grand succès, c’est en partie grâce à sa bande originale et ses chansons entraînantes. Selon des chiffres de RTL, le morceau “Golden”, extrait de la bande originale, a totalisé plus de 442 millions d’écoutes sur Spotify.

Une suite pour le film

Bonne nouvelle pour les fans : le film va avoir une suite ! Cette déclaration a été annoncée officiellement par Sony et Netflix.

“Nous avons installé beaucoup d’éléments de backstory. Évidemment, certaines questions restent sans réponse et certains aspects n’ont pas été explorés dans le premier volet, tout simplement parce qu’on ne pouvait pas tout raconter en 85 minutes. Ce premier film était l’histoire de Rumi, mais nous avons des arcs narratifs prêts pour Zoey et Mira, qui n’ont pas encore trouvé leur place”, a expliqué Maggie Kang, la coréalisatrice du film, à Variety.

Crédit photo : Netflix

Si cette annonce est une bonne nouvelle, il faudra faire preuve de patience avant de découvrir la suite des aventures de Rumi, Mira et Zoey puisqu’il faudra sans doute attendre un ou deux ans avant la diffusion du deuxième volet.