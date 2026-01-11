Disponible sur Netflix, cette comédie romantique, tirée d'un best-seller, va faire fondre votre cœur

La plateforme de streaming Netflix vient de dévoiler sa nouvelle comédie romantique et celle-ci réunit tous les ingrédients pour devenir un énorme carton.

Les abonnés de Netflix sont gâtés en ce début d’année ! La plateforme de streaming vient en effet de renouveler la série Emily in Paris pour une sixième saison.

Alors que le site a dévoilé le final du phénomèneStranger Things, les fans du show télévisé auront également droit à un spin-off. Une nouvelle production visant à apporter des réponses sur l’univers de la série.

Mais ce n’est pas tout. Cette semaine, Netflix a par ailleurs ffrappé fort en mettant en ligne un film très attendu par les spectateurs. Disponible depuis ce jeudi 8 janvier 2026, ce long-métrage pourrait devenir un gros succès.

Crédit photo : Shutterstock

Netflix adapte un best-seller en film

Vous avez trouvé ? Il s’agit de la comédie romantique People We Meet on Vacation. Réalisée par Brett Haley, cette fiction est une adaptation du roman éponyme, écrit par l’autrice américaine Emily Henry.

Comme le souligne le magazine Biba, le livre - publié en 2021 - a fait sensation dans les librairies américaines. Au total, l'ouvrage a été vendu à plus de 2 millions d’exemplaires aux États-Unis.

Véritable best-seller, « People We Meet on Vacation », est rapidement devenu un phénomène sur les réseaux sociaux. Il n'en fallait pas davantage pour que Netflix rachète les droits d’adaptation.

Crédit Photo : Netflix

Une rom-com rafraîchissante

Si l’intrigue du film est légèrement différente de celle du roman, celle-ci ne trahit pas pour autant l’histoire. Le pitch ?

« Poppy, l’esprit libre. Alex, le casanier. Compagnons de voyage depuis longtemps, ces deux amis improbables se demandent s’ils ne formeraient pas le couple parfait », renseigne le synopsis officiel.

Au casting de cette romcom rafraîchissante, on retrouve l’actrice américaine Emily Bader, vue dans la série My Lady Jane de Prime Video. La comédienne donne la réplique à Tom Blyth, comédien britannique et interprète du président Snow dans Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur.

People We Meet on Vacation est à découvrir dès maintenant sur Netflix !